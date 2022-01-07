Spotify Premium Abonelerini Reklama Boğacak!

Dünyanın en popüler müzik ve podcast uygulaması Spotify, premium abonelerini kızdıracak bir yeniliğe adım atıyor. Bu yenilikle platform, premium abonelerini de reklama boğacak. Premium kullanıcılarını etkileyecek olan bu özelliğe dair tüm detaylar haberimizde.

Spotify Premium Abonelerine Reklam Göstermeye Başlayacak

Spotify, 2020 yılında podcast reklamları sırasında özel URL’leri ve promosyon kodlarını geçmişte bırakacak bir reklam dizilimini test ettiğini duyurmuştu. Platform, bugünden itibaren YouTube videolarında karşımıza çıkan mesaj kartları gibi podcast yayıncılarına yönelik yeni bir reklam formatı sunmaya başladı. Reklamlı içerikler başlatıldığı an kullanıcıların karşısına uygulamada görsel bir reklam çıkacak.

Reklamlar, podcast kayıtları esnasında kullanıcıların dikkatini çekmek amacıyla aralara yerleştirilecek. Spotify söz konusu bu yöntemin kullanıcıları rahatsız etmeyeceği kanaatinde. Podcast üreticilerinin varlığını uygulamada devam ettirebilmesi amacıyla bu yeniliğin geldiğini belirtmekte fayda var ancak şimdiden uygulamaya para ödeyen ve Premium üyelik alan kullanıcılar bu durumdan pek hoşnut değil gibi duruyor.

Spotify Premium Üyeliğin Avantajları

Spotify zaten ücretsiz olarak kullanılabilen bir uygulamadır. Ücretsiz olarak kullanılabilen bir uygulama için ücret ödemenin mantıklı olmadığını iddia etmekte kendinize göre haklı olabilirsiniz ama Spotify'da yer alan ücretli abonelik planlarının getirilerini öğrendiğiniz zaman bu görüşlerinizin büyük ölçüde değişeceğinden emin olabilirsiniz.

Spotify uygulamasını ücretsiz kullanan kişilerin müziklerin üzerinde çok fazla kontrolü yoktur. Bu kişilerin kullanabileceği tek oynatma modu karışık çalma olduğundan ötürü sevmedikleri şarkıları dinlemek mecburiyetinde kalırlar. Ücretli abonelik satın alan kişilerde ise durum bunun tam tersidir. Bu kişiler istediği müziği istediği sırayla çalma imkanına sahiptir.

Spotify'da ücretli bir aboneliğiniz olursa ayrıyeten kişiselleştirilmiş müzik tercihlerine sahip olabilirsiniz. En son çıkan müzikleri anında dinlemek istiyorsanız Spotify premium üyelik planlarına göz atmak iyi bir fikir olabilir. Spotify'da harcadığınız zamanın çoğunu eski müzikleri dinleyerek geçiriyorsanız bu özellik o kadar da önemli değildir.

İnsanların çoğu bugün müzik dinlemek için akıllı telefonlarını kullanıyor ama bu kişilerin en büyük sorunu her zaman internet bağlantısına sahip olmamalarıdır. Toplu taşıma araçlarında veya tatilde olabilirsiniz ve internet bağlantısına sahip olmayabilirsiniz, bu gibi bir durumda Spotify'ın çevrim dışı müzik dinleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Peki siz Spotify'ın premium abonelerini de reklama boğacak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.