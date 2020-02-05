Spotify, Premium Kullanıcı Sayısını Açıkladı! İşte Rakamlar

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify, premium kullanıcı sayısını açıkladı.

124 Milyondan Fazla Kişi Spotify Premium Kullanıyor!

Spotify tarafından yapılan açıklamada Aralık 2019'da dünya çapında 124 milyon Premium abone ve toplam 271 milyon aylık aktif kullanıcı bulunduğu söylendi. Şirketin 2019 yılı yıllık net zararı 186 milyon avro olarak gerçekleşti. Kütüphanesinde 40 milyonu aşkın şarkı ile birden fazla platformda hizmet veren Spotify, her geçen saniye yeni abone kazanmaya devam ediyor.

YouTube Music Premium ve YouTube Premium 20 milyon aboneye sahip. Apple Music 2019’un ortasından itibaren 60 milyon aboneye sahip olduğunu ve Amazon Music de 55 milyon aboneye ulaştığını duyurmuştu. Rakamlara göre Spotify halen lider konumda yer almakta.

Spotify şu anda ülkemizde aylık 17.99 TL'den premium hizmet vermekte. Premium hizmette istenilen şarkıyı çalabilme, çevrimdışı müzik dinleyebilme, sınırsız müzik atlama hakkı, yüksek kalitede müzik hizmeti ve son olarak reklam kesintisi olmadan kullanılmakta. Öğrencileri unutmayan Spotify, aylık 8,99 TL'den üniversite öğrencilerine premium hizmetini sunmakta. Aile içi premium olarak isimlendirilen en fazla 6 kişinin premium müzik hizmeti aldığı paketi de aylık 26,99 TL'den satılmakta.