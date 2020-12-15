Spotify Premium Mini Planını Sunmaya Başladı: Fiyat Ne Kadar?

Spotify Premium Mini ilk kez kullanıma sunuldu. Spotify Premium Mini nedir? Spotify Premium Mini fiyatı nedir? Merak edilen detayları sizler için bir araya getirdik. İşte Spotify Premium Mini hakkında bilmeniz gerekenler.

Spotify Premium Mini Fiyatı - Özellikleri

Spotify Premium Mini planı Spotify Premium'da sunulan özelliklere benzer özellikler sunuyor. Aradaki tek fark süre ve bazı kısıtlamalar. Premium Mini, günlük ve haftalık kullanıma imkan veriyor. Mini planı ile kullanıcılar 1 hafta veya 1 gün boyunca Premium özelliklerinden yararlanabiliyor.

Premium Mini planını aldığınızda Spotify'ı web ve masaüstü uygulamasında reklamsız olarak kullanamıyorsunuz. Sadece mobilde kullanılabiliyor. İkinci olarak, Bireysel planın 5 cihazda cihaz başına 10.000 şarkı indirme sınırı yerine, tek bir mobil cihazda yalnızca 30 şarkı indirme sınırı bulunuyor.

Spotify Premium Mini şu anda sadece Hindistan'da kullanıma açık durumda.

Hindistan'da 1 günlük Premium Mini 7 Hindistan Rupisi fiyat etiketine sahip. 1 haftalık Premium Mini'nin fiyatı da 25 Hindistan Rupisi olarak açıklandı. 7 Hindistan Rupisi şu anki kur ile 0,74 TL'ye denk gelirken 25 Hindistan Rupisi de 2,66 TL'ye denk geliyor.

Yeni planın Türkiye'de kullanıma açılıp açılmayacağı bilinmezliğini koruyor.

Sizler Spotify Premium Mini hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın! Spotify indir butonuna basarak Spotify uygulamasını cihazınıza hızlı bir şekilde indirebilirsiniz.

Tamamen lisanslı ve yasal olarak müzik dinlemeye imkan tanıyan uygulama, parça aralarındaki reklamlardan gelir elde ediyor ve böylece dinleyiciler istedikleri albümlere tamamen ücretsiz olarak erişebiliyorlar. Ücretsiz olarak alacağınız Spotify hesabı ile programa giriş yaptıktan sonra hemen dinlemeye başlayabilir veya Facebook hesabınızı da bağlayarak arkadaşlarınızın ne dinlediğinizi görmelerini sağlayabilirsiniz. Spotify'ın ücretli sürümünde ise reklam bulunmuyor. Her ay belirli ücret karşılığında bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz.