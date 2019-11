Spotify Premium Nasıl İptal Edilir? İşte Yanıtı

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify'a gelen son zamlardan sonra kullanıcılar Premium'dan çıkmaya başladı. Ocak 2020'de yeni fiyat tarifesine geçecek olan Spotify Premium, günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Twitter'da TT olan Spotify, yaptığı zam ile çok fazla eleştiriliyor. Spotify Premium'dan nasıl çıkılır? Spotify Premium nasıl iptal edilir? Tüm detayları ile anlatıyoruz.

Spotify Premium İptal Etme

Spotify Premium'dan çıkmak oldukça basit. Dakikalar içerisinde premium aboneliğinizi sonlandırabilmektesiniz. Premium aboneliğinizi sonlandırmak için Spotify uygulamasından üyelik kısmına gelin. "Değiştir veya İptal Et" seçeneğine dokunun ardından Premium'u iptal et seçeneğine basın. "Evet, İptal et" butonuna bastıktan sonra hesabınızın free hizmete döneceği tarih ekranda belirecek.

Eğer öğrenci aboneliğine sahip iseniz ve indiriminizi iptal ederseniz, 12 aylık doğrulama dönemi sona erene dek indiriminizi başka bir hesapta kullanamayacaksınız.

iTunes üzerinden Spotify Premium üyeliği satın aldıysanız iptal için Apple cihazınızın ayarlar bölümünden adınızın yazdığı alana dokunun. Ardından "Abonelikler" kısmına gelin. Abonelikler kısmından kolayca iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.