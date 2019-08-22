Spotify Premium'un Deneme Süresi 3 Ay Oldu

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify, Premium hizmetinin deneme süresini 1 aydan 3 aya çıkardı. Daha önce Spotify Premium'u denemediyseniz 3 ay herhangi bir ücret ödemeden deneyebilirsiniz.

Geçtiğimiz aylarda Android uygulama mağazası olan Play Store’da 500 milyon indirilme barajını geçen Spotify'ın 100 milyonun üzerinde premium abonesi bulunmakta.

Son dönemde zam haberleri ile tüm dikkatleri üzerine çeken uygulama, şimdilerde premium hizmetinin deneme süresini uzatması ile gündemde. İsveç menşeli dev şirket, daha fazla abone kazanmaya çalışıyor. Artık Spotify Premium'un deneme süresi kalıcı olarak tüm dünyada 3 aya çıktı.

Spotify, Apple Music ile abone yarışı içerisinde. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda yayınlanan raporda Apple Music premium kullananların sayısının Spotify'dan daha fazla olduğu ortaya çıkmıştı.

Şu anda ABD'de Spotify ile Apple Music arasında 2 milyon premium üye farkı bulunmakta. Apple Music, ABD'de Spotify'dan bir yıl sonra piyasaya sürüldü. Bu da Apple'ın piyasada hızla büyüdüğüne işaret etmekte.

Spotify Premium şu anda ülkemizde aylık 13,99 TL'den satılmakta. Şirket geçen haftalarda premium abonelerinden toplamda 1.69 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıklamıştı.