Spotify Rakiplerini Geride Bıraktı!

Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni araştırmalar müzik akış hizmeti pazarının mevcut durumunu gözler önüne serdi.

Lider Spotify

Counterpoint'in yayınladığı verilere göz attığımızda geçtiğimiz yılın müzik akış hizmetleri için iyi bir yıl olduğunu görüyoruz. Pazarın toplam büyüklüğü 2019 yılında yüzde 32 oranında arttı.

Spotify bu süreçte kullanıcı sayısındaki yüzde 23 artış ile birlikte yüzde 35 pazar payı yakaladı. Şirket, sektörün toplam gelirinin yüzde 31 oranındaki kısmını tek başına elde etti.

Apple Music ise bu süreçte abone sayısında yüzde 36 oranında artış yakalayarak yüzde 19 pazar payına ulaştı. Analistler, Apple'ın bu ani yükselişinin abonelere özel içeriklerden ve promosyonlardan kaynaklandığını düşünüyor.

Üçüncü sırada yüzde 15 ile Amazon Music yer alırken onu yüzde 11 ile Tencent Music ve yüzde 6 ile YouTube Music takip ediyor.

Counterpoint Research söz konusu pazarın Covid-19 nedeni ile 2020 yılı boyunca yüzde 25 oranında büyümesini bekliyor. Bu tahminler doğru olursa küresel ölçekteki kullanıcı sayısı 450 milyonu aşacak demektir.