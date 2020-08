Spotify ve Riot Games League of Legends İçin Birleşti

Spotify, dünya genelinde milyonlarca League of Legends (LoL) tutkunu için eşsiz ve kusursuz bir ses evreni yaratmak amacıyla e-spor alanındaki ilk işbirliğini Riot Games ile duyurdu. Spotify, bugünden itibaren League of Legends’ın özel ve ilk global audio hizmet sağlayıcısı oldu. Detaylar haberimizde.

Spotify, League of Legends'ın Özel Küresel Ses Hizmet Sağlayıcısı Oldu

Çok Oyunculu Çevrimiçi Savaş Arenası (MOBA) oyunu League of Legends (LoL), dünyanın en büyük spor oyunu. Geçtiğimiz yıl turnuvalar beş kıtada 37’den fazla şehirde düzenlendi ve 2019 Dünya Şampiyonası Finalini izleyenler ortalama 21.8 milyon dakikalık izleme ile rekor kırdı. Ancak oyuncular ve hayranlar sadece oynamakla kalmıyor, aynı zamanda yayın da yapıyorlar.

Resmi League of Legends oyun müziği ayda 4.8 milyondan fazla Spotify dinleyicisine sahip ki hem oyuncuların hem de Spotify kullanıcılarının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle League of Legends’ın arkasındaki video oyun geliştiricisi olan Riot Games ve Spotify türünün ilk örneği olan çok yıllık ortaklık için güçlerini birleştiriyor. Spotify artık League of Legends küresel etkinlikleri için resmi ve özel ses akış ortağı. Ortaklık ayrıca hayranlara orijinal podcast’ler, seçili çalma listeleri ve çok daha fazlasını sunacak. Bu işbirliği neleri kapsıyor:

Özel ve orijinal podcast içeriği: Bu yılın planlamasında uzun süredir yer aldığı gibi Spotify, League of Legends e-sporları çerçevesinde sürekli olarak devam edecek podcast serileri üretecek.

Bu yılın planlamasında uzun süredir yer aldığı gibi Spotify, League of Legends e-sporları çerçevesinde sürekli olarak devam edecek podcast serileri üretecek. Resmi League of Legends Hub’ı: League of Legends dünyasında müzik zaten çok önemli ama Spotify bu konuyu bir adım öteye taşıyor ve oyun ekosisteminden ilham alarak yeni müzik, podcast ve This is League of Legends ile Official League of Legends Playlist (Resmi League of Legends Çalma Listesi) gibi çalma listelerinden oluşan bir hub yaratıyor. Bu konuyla ilgili daha fazlası ise pek yakında…

League of Legends dünyasında müzik zaten çok önemli ama Spotify bu konuyu bir adım öteye taşıyor ve oyun ekosisteminden ilham alarak yeni müzik, podcast ve This is League of Legends ile Official League of Legends Playlist (Resmi League of Legends Çalma Listesi) gibi çalma listelerinden oluşan bir hub yaratıyor. Bu konuyla ilgili daha fazlası ise pek yakında… Özel Müzik Anları: Spotify, Worlds Anthem’in oluşturulma aşamasına kamera arkası bir bakış ile birlikte Spotify üzerinden Worlds Anthem Takeover’ı sunacak. Bu müzikal marş, özel bir müzik videosuyla yayınlanan ve Dünya Şampiyonası’nın açılış seremonilerinde çalınan yılın beklenen şarkısı.

Bu uzun soluklu bir işbirliğinin sadece başlangıcı. Spotify ve Riot Games müzik, podcast ve oyun tutkunları için güçlü bir audio deneyimi sunmak üzere birlikte çalışmaya devam edecek. Spotify Riot Games işbirliği ile ilgili detaylı bilgiye For The Record sayfasından ulaşılabiliyor.