Spotify, Ukrayna'ya Yönelik Saldırıya Yanıt Olarak Rusya'daki Ofisini Süresiz Şekilde Kapattı

Dijital müzik platformu Spotify, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Moskova'nın ‘Ukrayna'ya yönelik provoke edilmemiş saldırısı’ olarak nitelendirdiği askeri harekata yanıt olarak Rusya'daki ofisini süresiz olarak kapattığını açıkladı.

Spotify Rusya Ofisini Süresiz Olarak Kapattı

Temmuz 2021'den bu yana, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan Rus mevzuatı, günlük 500 binden fazla kullanıcıya sahip olan yabancı platformları yerel ofisler açmaya veya doğrudan yasaklamalar gibi ciddi kısıtlamalara tabi olmaya zorluyordu. Son olarak Netflix’in platform üzerinden 20 Rus haber ajansını yayınlamaya zorlayan Rusya’nın ardından dijital içerik platformu, bu karara savaş nedeniyle uygulamayacaklarını açıklamıştı.

Şubat ayının sonuna doğru Spotify dahil çok az şirket Rusya’nın bu kararına uymuştu. Rusya'nın geçen hafta Moskova'nın ‘özel operasyon’ dediği Ukrayna'yı işgalinden bu yana Batılı hükümetler, şirketleri mümkün olan her şekilde Putin'e baskı yapmaya çağırdı.

Spotify, yaptığı açıklamada, ‘Geçtiğimiz hafta boyunca birinci önceliğimiz, çalışanlarımızın güvenliği ve bilgiye erişimin her zamankinden daha önemli olduğu bir zamanda Spotify'ın önemli bir küresel ve bölgesel haber kaynağı olarak hizmet vermeye devam etmesini sağlamak oldu.’ ifadelerini kullandı.

Spotify, savaşın başlangıcından bu yana binlerce içeriği incelediğini ve Rus devlet bağlantılı medyanın sahip olduğu ve işlettiği içeriklerin keşfedilebilirliğini kısıtladığını açıkladı.

Spotify, Rusya hakkında daha önce başka adımlar da atmıştı. RT ve Sputnik’e ait tüm içerikler ABD ve Avrupa Birliği’nde erişimden çıkarılmıştı. Facebook, Twitter, Google gibi şirketler de Rusya’nın devlet medyasına yönelik benzer yaptırımlar uygulamıştı.