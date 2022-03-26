Spotify, Rusya'da Tamamen Kapanıyor

Bu ayın başlarında Spotify, Ukrayna'da devam eden askerî çatışmalar nedeniyle Rusya'daki premium hizmetini kapattığını doğrulamıştı. Yeni alınan kararla müzik platformunun ücretsiz sürümü de ülkede tamamen kullanılamayacak.

CNBC'nin bildirdiğine göre Spotify, konuşma özgürlüğünü kısıtlayan yeni yasanın yürürlüğe girmesinin ardından Rusya'da ücretsiz, reklam destekli hizmetini sunmayı bırakacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçtiğimiz günlerde Ukrayna'daki savaşı isteği dışında tanımlayan her türlü haber içeriğini suç sayan yeni bir yasayı imzalamıştı.

Spotify, Rusya'daki Hizmetlerini Durduruyor

Spotify, en iyi müzik hizmetlerinden biri olarak bilinmesine rağmen politik içerikli podcast hizmetleriyle de zaman zaman gündeme geliyor. Şirketten yapılan açıklama şu şekilde:

"Spotify, bölgede güvenilir, bağımsız haber ve bilgi sağlamak için hizmetimizi Rusya'da çalışır durumda tutmanın kritik derecede önemli olduğuna inanmaya devam etti. Ne yazık ki yakın zamanda çıkarılan ve bilgiye erişimi daha da kısıtlayan, ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran ve belirli haber türlerini suç hâline getiren yasa, Spotify çalışanlarının ve muhtemelen dinleyicilerimizin güvenliğini riske atıyor. Seçeneklerimizi ve mevcut koşulları dikkatlice değerlendirdikten sonra Rusya'daki hizmetimizi tamamen askıya alma konusunda zor bir karara vardık."

Şirketin kararı, hizmetlerinin Rus kullanıcılar için tamamen askıya alınacağı anlamına geliyor. Spotify'in hizmetlerini Rusya'da askıya alma kararının tam anlamıyla Nisan ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Diğer teknoloji devleri de daha önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak benzer hamleler yapmıştı.