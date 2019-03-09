Spotify, Samsung Galaxy S10 Alana 6 Ay Premium Verecek!

Dünyanın en büyük dijital müzik platformu olan Spotify, Samsung ile olan ortaklığını daha da genişletiyor . Spotify bugün yaptığı açıklamada Samsung Galaxy S10 ailesinden birini satın alanlara 6 aylık premium hizmeti vereceğini söyledi.

Spotify'ın blog sayfası üzerinden yapılan açıklamaya göre, dünya çapındaki tüm Samsung cihazlarında Spotify ön yüklü olarak gelecek. Şirket yeni Galaxy S10 sahiplerine altı aylık ücretsiz Spotify Premium üyeliği sunan yeni bir promosyon yaptığını duyurdu. Ücretsiz Premium teklifi yalnızca yeni Spotify müşterileri için çalışmakta. Premium bir üyeliğe zaten sahipseniz, geçmişte en az bir kere dahi olsa abone olduysanız veya ücretsiz deneme kullandıysanız ne yazık ki bu promosyonu kullanmaya şansınız bulunmuyor.

Anlaşmanın sadece ABD'deki Samsung Galaxy S10'u alan müşteriler için olduğu belirtildi. Samsung ve Spotify gelecekte bu promosyonu diğer telefonlara da getirebilir. Ülkemizde bu promosyonun kullanılıp kullanılmayacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Samsung ve Spotify arasındaki mantıklı bir hareket de geçtiğimiz sonbahar'da gelmişti. İki şirket Spotify'ı Bixby için varsayılan müzik seçeneği haline getirecek bir anlaşma yaptığını duyurmuştu.

Sizler Samsung'un Spotify ile yaptığı anlaşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu promosyon ülkemizde de kullanıma açılır mı? Yorumlarınızı bekliyoruz!