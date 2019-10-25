Spotify, Sanatçıların Daha Fazla Kişiye Ulaşmasını Sağlayacak

Spotify yaptığı duyuruda sanatçıların Spotify yüklü telefonlara bildirim gönderebilmesini sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Sanatçılar Bildirim Gönderebilecek

Sanatçıların yeni albüm ve şarkılarını tanıtmak için kullanıcılara ücretli bildirimler gönderebileceklerini duyuran Spotify, sanatçılar için daha fazla kişiye ulaşmak için bir yol bulmuş gibi gözüküyor. Bu noktada kullanıcıların önümüzdeki haftalarda daha aktif bir Spotify kullanacağını söyleyebiliriz.

Bildirimlerin kullanıcıların keyfini kaçırmasını istemeyen şirket, bu bildirimlerin premium aboneler tarafından kaldırılabileceğini ancak ücretsiz kullanım için böyle bir durumun mümkün olmadığını belirtti.

Ancak daha da rahatlatıcı olarak bu bildirimlerin, bildirim çubuğunda gözüken türden bildirimler olmadığını söyleyelim. Uygulama içerisinde açılır pencere şeklinde sunulacak olan bu bildirimler, bu noktada rahatsız edici olmayacaktır.

Bu açılır pencereleri istemiyorsanız uygulama size bu noktada iki farklı seçenek sunuyor. İlk seçenek söz konusu sanatçı ile ilgili başka bildirim almamanızı sağlıyorken, ikinci seçenek ise hiçbir sanatçı ile ilgili bilgi almamanızı sağlıyor. Yine de kapatma seçeneklerinin yalnızca premium aboneler için aktif olacağını tekrar belirtelim.

Spotify söz konusu özelliğin ne zaman ve hangi bölgelerde yayınlanacağını belirtmedi. Ancak yapılan tahminler çok da uzun sürmeyeceğini işaret ediyor.