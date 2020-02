Spotify Şarkı Sözleri (Lyrics) Özelliği Bazı Kullanıcılara Açıldı

Dijital müzik platformu Spotify’a beklenen özellik sonunda geliyor. Gerçek zamanlı şarkı sözleri özelliği Android ve iOS cihaz kullanıcılarına açılmaya başladı.

200 milyonu aşkın dinleyicisiyle dünyanın en popüler müzik dinleme servisi Spotify, mobil ve masaüstü platformlarda sürekli güncelleniyor. Kullanıcılar ihtiyaç duyduğu özellikler yeni sürümlerde yavaş yavaş ekleniyor. Şarkı sözleri de bunlardan biri. Spotify kullanıcılarının uzun süredir beklediği, Apple Music’te olan gerçek zamanlı şarkı sözleri özelliği nihayet geldi. Bu özellik temelde kullanıcıların dinledikleri şarkının sözlerini gösteriyor ve çalmakta olan şarkının albüm kapağı ve müzik kontrollerinin altında görüntüleniyor. Şarkı sözlerinin tamamını gösteren uygulama, hali hazırda “Behind the Lyrics” özelliğinden farklı.

Spotify Beta sürümünde (8.5.46.848) görülen, tüm kullanıcılara açılmayan özellik, henüz tüm şarkılar için kullanılamıyor. Şarkı sözleri görüntülenebilen şarkılarda sanatçının adından önce çalma listesinde bir şarkı sözü göstergesi simgesi (lyrics) çıkıyor. Şarkı sözleri Spotify’ın yaklaşık dokuz yıl önce ortak olduğu şirket olan Musicxmatch tarafından sağlanıyor.

