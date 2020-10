Spotify Şarkı Sözü ile Arama Yapma Özelliğini Sonunda Devreye Aldı

Spotify, kafanıza takılan bir şarkıyı bulmanızı kolaylaştıracak. Uygulamanın Android ve iOS sürümüne sadece arama çubuğuna şarkı sözlerini yazarak aradığınız şarkıyı bulmanıza olanak tanıyan yeni bir arama aracı eklendi.

Şarkı sözleri ile arama yapma özelliği artık yayında. Şimdiye kadar yapılan sınırlı testlere göre, yeni kullanıma açılan özellik ünlü ve nispeten bilinmeyen sanatçıların parçaları için kusursuz bir şekilde çalıştı.

Spotify uygulamasına yeni şarkı arama özelliğinin eklenmesi ilk olarak Spotify tasarımcısı Lina tarafından duyuruldu. Apple Music'de bir süredir olan bu özellik nihayet Spotify'a da geldi.

My team just shipped something on iOS and Android -



now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify



Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84