Spotify Şarkı Sözü ile Arama Yapma Özelliğini Sonunda Devreye Aldı

Spotify, kafanıza takılan bir şarkıyı bulmanızı kolaylaştıracak. Uygulamanın Android ve iOS sürümüne sadece arama çubuğuna şarkı sözlerini yazarak aradığınız şarkıyı bulmanıza olanak tanıyan yeni bir arama aracı eklendi.

Spotify Şarkı Sözü ile Arama Özelliği Kullanıma Sunuldu

Şarkı sözleri ile arama yapma özelliği artık yayında. Şimdiye kadar yapılan sınırlı testlere göre, yeni kullanıma açılan özellik ünlü ve nispeten bilinmeyen sanatçıların parçaları için kusursuz bir şekilde çalıştı.

Spotify uygulamasına yeni şarkı arama özelliğinin eklenmesi ilk olarak Spotify tasarımcısı Lina tarafından duyuruldu. Apple Music'de bir süredir olan bu özellik nihayet Spotify'a da geldi.

My team just shipped something on iOS and Android -



now you can find songs by lyrics 😉 on Spotify



Give it a try 😊 pic.twitter.com/bOs4Ob9O84 — Lina (@linafab) October 5, 2020

Ayrıca Spotify size dünya genelinde haftanın en çok dinlenen 50 şarkısı ve albümünü anlatan iki yeni haftalık liste sundu. Yeni haftalık listenin yenisi her Pazartesi günü yayınlanacak. Spotify, 25 Eylül 2020'den 1 Ekim 2020'ye kadar olan haftada dünya çapında dinlenen en iyi 50 şarkı ve albümün ilk haftalık listesini yayınladı.