Spotify Şarkıları Artık Facebook Hikayelerinde Paylaşılabiliyor

Spotify’da dinlediğiniz bir müziği artık Facebook hikayenizde paylaşarak, dinlediğiniz müziği arkadaşlarınızın da görmesini sağlayabilirsiniz.

Facebook Hikayeler kısmında paylaştığınız Spotify şarkısı, hikayenize bakanlar tarafından 15 saniyelik ön izleme şeklinde dinlenebilecek. Ayrıca isteyenler, hikayenizdeki şarkıya tek bir tıklama yaparak şarkının tamamına ulaşıp dinleyebilecek.

Paylaşım Nasıl Yapılıyor?

Spotify’da bir şarkı dinlerken bunu Facebook hikayenizde paylaşabilmeniz için, dinlediğiniz parça ekranında Share (Paylaş) seçeneğine basın, ardından gelen ekranda Facebook’u seçin ve hikayenizi istediğiniz şekilde düzenleyerek paylaşın. Daha önce de belirttiğimiz gibi, takipçileriniz hikayenizdeki şarkıyı 15 saniyelik ön izleme şeklinde dinleyebiliyor ancak isterlerse Play on Spotify (Spotify’da çal) seçeneğine tıklayarak şarkının tamamını da dinleyebilirler.

İleriye yönelik mantıklı bir adım gibi görünen bu yeni özelliğin, sanatçıların ve ekiplerinin parçalarını, albümlerini, çalma listelerini, podcast'lerini ve daha pek çoğunu tanıtmak için uzun süredir kullandığı bir seçeneğe gelen bir yükseltme olduğu da söylenebilir.

Şu anda hikayelerdeki ön izleme özelliği, hikayede tek bir şarkı paylaşıldığında geçerli oluyor. Eğer albümlerinizi, çalma listelerinizi veya profiliniz gibi diğer içerikleri paylaşmak istiyorsanız, takipçileriniz Spotify'da doğrudan o içeriği görüntüleme seçeneğine de sahip olacaklar ancak bu durumda bir ön izleme olmayacak.