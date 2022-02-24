Spotify Sesli Kitaplara Başlıyor: İlk Sesli Kitabını Yayınladı

Tüm dünyada milyonlarca aboneye sahip olan ve müzik platformları arasında büyük bir paya sahip olan Spotify, ‘sesli kitap’ işine girdi. Uzun bir süredir üzerinde çalıştığı sesli kitap projesini sonunda kullanıcıların erişimine açan platform, ilk olarak bir müzisyenin hayatını anlatan ‘Run, Rose, Run’ kitabını seslendirdi. Podcast konseptine önemli yatırımlar yapan Spotify, yeni özelliği ile beğeni topladı.

Spotify, İlk Sesli Kitabını Yayınladı

Sesli anlatım içeren dijital kayıt olarak adlandırılan sesli kitaplar, uzun bir süredir birçok girişimin ana konuları arasında yer alıyor. Kitapların seslendirildiği uygulamalar birçok kişi tarafından beğenilirken, piyasadaki rekabete müzik platformu Spotify da dahil oldu. Hareket halindeyken kitap dinleme rahatlığı yanında birtakım engelleri olan kişilerin de fazlaca tercih ettiği bir seçenek olan Sesli Kitaplara, artık Spotify üzerinden erişilebilecek.

Platform tarafından Bookcast olarak adlandırılan yeni konsept, bu hafta ilk meyvesini verdi. Dolly Parton ve James Patterson tarafından yazılan ‘Run, Rose, Run’ adlı dijital kitap erişime açıldı.

‘Run, Rose, Run’ normalde 7 Mart tarihinde satışa sunulacak bir roman. Ancak Spotify, yazarla anlaşma yaparak yayın tarihinden önce sesli olarak romanı dijital platforma aktarmayı başardı. Roman, Nashville’e taşınan bir müzisyenin ilham kaynağı olan ancak planlarını da suya düşürebilecek bir sır ile mücadelesini anlatıyor.

Müzik ögeleri ile süslenen sesli kitabın soundtrack albümünü Dolly Parton hazırladı. İlk iki bölümü yayınlanan kitabın tüm bölümleri 7 Mart tarihine kadar tamamlanmış olacak. Soundtrack albümün de ilk iki parçası uygulama üzerinden erişime açıldı. 4 Mart tarihinde ise tamamı erişime açılacak.