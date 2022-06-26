Spotify'ın Sevilen PC Özelliği Artık Telefonlara da Geliyor

Spotify, PC uygulamasının en iyi özelliklerinden birini telefonlara getirdiğini onaylıyor. Spotify, uzun süredir çalma listelerini Facebook arkadaşlarınızla paylaşmanıza ve bunun yanı sıra şu anda ne dinlediklerini görmenize olanak tanıyan bir sosyal özelliğe sahipti ancak bu yalnızca PC uygulamasında kullanılabiliyordu. Neyse ki artık bu özellik telefonlara da geliyor.

Spotify, PC uygulamasının Arkadaş Aktivitesi kenar çubuğunun mobil sürümünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. TechCrunch'a göre şirket şu anda arkadaşlarınızın müzik oturumlarını gerçek zamanlı olarak takip etmenize olanak tanıyan "Topluluk" adlı bir özelliği test ediyor.

Bununla birlikte aşağıda görebileceğiniz gibi özellik, takip ettiğiniz çalma listeleri en üstte görüntüleniyor, bu da listelerdeki en son güncellemeleri ve ne kadar yeni olduklarını vurguluyor. Bu kısmın hemen altında ise arkadaşlarınızın ne dinlediklerini gerçek zamanlı olarak takip edebileceksiniz.

Another subtle update to the #NewSpotify Community tab: now you get a quick (and less computationally expensive) list of who's Listening Now, with a secondary page ("See more") devoted to the compete list.



Want to try this? SuperFollow me to find out how!#SocialAudio pic.twitter.com/Peiwe15ZbK — ˗ˏˋ Chris Messina ˎˊ˗ (@chrismessina) June 18, 2022

Yeni "Topluluk" Özelliği Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Şu anda bu yeni "Topluluk" özelliği herkesin kullanıma açık değil. Kısa süre içerisinde testlerin de daha çok kullanıcıya açılması bekleniyor.

Bu son gelişme, Spotify'ın kuruluş yıllarının temelini oluşturan sosyalliğe verdiği önemin çabalarını örnekliyor. Spotify, iki arkadaşın müzik zevklerini birleştirmesine olanak tanıyan kişiselleştirilmiş bir deneyim sunan Blend'i geçen yıl piyasaya sürmüştü. Spotify son yıllarda YouTube Music gibi en iyi müzik akışı hizmetlerinden bazılarıyla rekabet edebilmek için odağını kişiselleştirme özelliklerine kaydırdı ve bir süredir benzer yenilikleri kullanıcıların beğenisine sunuyor.

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