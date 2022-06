Spotify'ın Sevilen PC Özelliği Artık Telefonlara da Geliyor

Spotify, PC uygulamasının en iyi özelliklerinden birini telefonlara getirdiğini onaylıyor. Spotify, uzun süredir çalma listelerini Facebook arkadaşlarınızla paylaşmanıza ve bunun yanı sıra şu anda ne dinlediklerini görmenize olanak tanıyan bir sosyal özelliğe sahipti ancak bu yalnızca PC uygulamasında kullanılabiliyordu. Neyse ki artık bu özellik telefonlara da geliyor.

Spotify, PC uygulamasının Arkadaş Aktivitesi kenar çubuğunun mobil sürümünü kullanıma sunmaya hazırlanıyor. TechCrunch'a göre şirket şu anda arkadaşlarınızın müzik oturumlarını gerçek zamanlı olarak takip etmenize olanak tanıyan "Topluluk" adlı bir özelliği test ediyor.

Bununla birlikte aşağıda görebileceğiniz gibi özellik, takip ettiğiniz çalma listeleri en üstte görüntüleniyor, bu da listelerdeki en son güncellemeleri ve ne kadar yeni olduklarını vurguluyor. Bu kısmın hemen altında ise arkadaşlarınızın ne dinlediklerini gerçek zamanlı olarak takip edebileceksiniz.

Another subtle update to the #NewSpotify Community tab: now you get a quick (and less computationally expensive) list of who's Listening Now, with a secondary page ("See more") devoted to the compete list.



