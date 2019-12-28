Spotify Siyasi Reklamlara Yasak Getiriyor

Spotify Technology geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 2020'nin başlarından itibaren müzik akışı platformunda siyasi reklamları duraklatacağını söyledi. D ünyanın en popüler ücretli müzik akışı hizmeti, duraklamanın orijinal ve özel podcastleri de kapsayacağını belirtti.

İlk kez AdAge tarafından bildirilen bu kararın, Kasım 2020'de yapılacak ABD başkanlık seçimleri için yürütülen kampanyadan dolayı alındığı düşünülüyor. Facebook ve Google da dahil olmak üzere çevrimiçi platformlar, yanıltıcı iddialar içeren siyasi reklamlarla baskı altında.

Bir Spotify sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada, “Bu noktada, içeriği sorumlu bir şekilde doğrulamak ve incelemek için süreçlerimiz, sistemlerimiz ve araçlarımızda henüz yeterli sağlamlığa sahip değiliz. Yeteneklerimizi geliştirmeye devam ederken siyasi reklam politikamızı yeniden değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yalnızca ABD'de politik reklamları kabul eden Spotify, Reuters'in politik reklamlardan ne kadar gelir elde ettiği sorusunu ise yanıtlamadı. Yeni reklam politikası, ofis adayları, seçilmiş ve atanmış yetkililer, siyasi partiler, siyasi eylem komiteleri ve siyasi grupları savunan içerikleri kapsayacak.

Sosyal Medyada ​Siyasi Reklam Yapmak Zorlaşıyor

Ayrıca Twitter da siyasi reklamları yasakladı ve geçen ay Google, reklamverenlere kamu seçmen kayıtları ve genel siyasi bağlantılar gibi verileri kullanarak seçim reklamlarını hedefleme olanağı vermeyi bırakacağını söyledi.

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