Spotify Son Çeyrek Kazanç Raporlarını Açıkladı: Şirketin Zararı Büyüyor!

Spotify 4. çeyrek kazançlarını açıkladı ve geçen çeyreğe göre 10 milyon artışla 205 milyon premium aboneye sahip olduğunu duyurdu. Şirket ayrıca 3,17 milyar € (3,43 milyar $) gelir elde etti, böylece hem abone sayısı hem de satışlarda beklentileri aştı.

Şirketin açıklamasına göre Spotify'ın şu anda reklam destekli ve ücretli abone katmanları dâhil olmak üzere yaklaşık 500 milyon aylık aktif kullanıcısı bulunuyor.

Tabii tüm haberler iyi değil. CEO Daniel Ek'in "çok hırslı" olarak nitelendirdiği hamleler nedeniyle geçen yılın aynı dönemindeki 39 milyon €'ya kıyasla bu yıl 270 milyon € (292 milyon $) zarar edildiği açıklandı. Şirket, 2022 yılının tamamında 11,7 milyar € (12,7 milyar $) gelir elde ederken, 430 milyon € (466 milyon $) net zarar bildirdi.

Spotify'ın Mali Zararı Neden Artıyor?

Spotify, zararın "personel sayısındaki artış ve yüksek reklam maliyetleri nedeniyle artan personel maliyetleri" ve kur dalgalanmalarından kaynaklandığını söyledi. Bu durum, şirketin geçen hafta şirket çapında yeniden yapılanmanın bir parçası olarak iş gücünün %6'sını işten çıkardığını duyurmasıyla örtüşüyor.

Bu kararın bir parçası olarak baş içerik sorumlusu Dawn Ostroff istifa etti ve CEO Daniel Ek, şirketin kendi rolü de dâhil olmak üzere "tepede çalışma şeklini temelden değiştireceğini" söyledi.

Önümüzdeki çeyrekte Spotify'ın aylık aktif kullanıcı sayısının yarım milyarı geçeceği ve premium abone sayısının 207 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.