Spotify'dan Beklenmedik Olay: Türk Bayrağı Yerine Güney Kıbrıs Rum Bayrağı Koyuldu

Spotify'ın reklam sitesi olan ads.spotify.com adresinde beklenmedik bir olay yaşandı. Spotify Advertising'de ülke seçimi kısmında Türkiye yazısının yanında Türk Bayrağı olması gerekirken Güney Kıbrıs Rum Bayrağı bulunuyor. İşte detaylar.

Spotify'da Türk Bayrağı Yerine Güney Kıbrıs Rum Bayrağı Koyuldu

Türkiye'de binlerce aktif kullanıcısı bulunan Spotify hiç beklenmedik bir hata yaptı. Spotify'a reklam vermek için kullanılan ads.spotify.com internet adresinde en alt kısımda yer alan ülke seçimi ekranında Türkiye'nin yanına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Bayrağı eklendi.

Konu Ekşi Sözlük'te tartışma konusu olurken yapılan hata düzeltilmiş değil. Ekşi Sözlük'te konuyu açan kullanıcı Spotify'a çeşitli kanallardan durumu ilettiğini ve yetkililerden otomatik cevap aldığını belirtmekte. Spotify'ın yaşanan olayı kısa süre içerisinde düzelteceğini umuyoruz.

Türk Bayrağı yerine Güney Kıbrıs Rum Bayrağı koyulması tepkilere yol açarken konunun bir yazılım hatası nedeniyle yaşanmış olabileceği söyleniyor. Bir Ekşi Sözlük kullanıcısı yazılımda ülke bayrakları için kütüphaneler kullanıldığını ve bazen bu kütüphanelerde ufak hatalar yaşanabileceğini söylemekte.

Henüz Spotify yetkilileri tarafından yaşanan durum hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Spotify yetkilileri tarafından resmi bir açıklama gelir ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Sizler Spotify'ın Türk Bayrağı yerine Güney Kıbrıs Rum Bayrağı koyması hakkında ne düşünüyorsunuz? Hemen alt kısımda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!