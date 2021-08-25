Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar Açıklandı (2021)

Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar listesini yayımladı. Dijital müzik hizmeti ayrıca en fazla dinlenen podcast yayınlarını da paylaştı. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Popüler dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar listesini paylaştı. Peki, 2021 yılının yaz mevsiminde en çok hangi şarkılar dinlendi? Paylaşılan listeye göre Spotify kullanıcıları, bu yaz en fazla Ezhel'in Bul Beni isimli şarkısını dinledi.

2021'de Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar Listesi

  1. Bul Beni - Ezhel
  2. Bilmem Mi? - Sefo      
  3. Krvn - UZI
  4. Ölebilirim - Bedo,Patron                
  5. Martılar - EDIS            
  6. Dua - Güneş, UZI
  7. ralli - Lvbel C5, Batuflex
  8. Lütfen - cakal
  9. Umrumda Değil - UZI
  10. Beggin' - Måneskin    
  11. Seni Dert Etmeler - Madrigal         
  12. Barbar - Kaan Boşnak                   
  13. Alaz Alaz - Buray       
  14. Sen Varsın Diye - Yüzyüzeyken Konuşuruz
  15. Sevmedim Deme - Kurtuluş Kuş, Burak Bulut
  16. Kanunlar Gibi - Derya Uluğ                           
  17. I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin    
  18. Bonita - Sefo, Reynmen        
  19. Yaz Gülü - Yalın         
  20. Makina - UZI

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan dijital müzik hizmeti Spotify, 29 Mayıs - 22 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde ve ülkemizde en fazla dinlenen şarkıların listesini paylaştı. Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar listesine baktığımızda ülkemizde en fazla Ezhel'in Bul Beni isimli şarkının dinlendiğini görüyoruz.

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2021'de Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Podcast'ler

  1. Merdiven Altı Terapi
  2. Kendine İyi Davran
  3. Mitolojik İnciler
  4. Fularsız Entellik
  5. Yeşim'in ŞifaEvi
  6. Barış Özcan ile 111 Hz       
  7. Tarz Mı?     
  8. Nasıl Olunur
  9. Ceylül Podcast!
  10. Bu Mu Yani?

Spotify Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar (2021)

  1. “good 4 u” by Olivia Rodrigo
  2. “Beggin’” by Måneskin
  3. “Todo De Ti” by Rauw Alejandro
  4. “MONTERO (Call Me By Your Name)” by Lil Nas X
  5. “Kiss Me More” by Doja Cat, SZA
  6. “STAY” by The Kid LAROI, Justin Bieber
  7. “Yonaguni” by Bad Bunny
  8. “Bad Habits” by Ed Sheeran
  9. “Butter” by BTS
  10. “Levitating (feat. DaBaby)” by Dua Lipa
  11. “deja vu” by Olivia Rodrigo
  12. “I WANNA BE YOUR SLAVE” by Måneskin
  13. “Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)” by Justin Bieber
  14. “traitor” by Olivia Rodrigo
  15. “Qué Más Pues?” by J Balvin, Maria Becerra
  16. “Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)” by The Weeknd
  17. “drivers licence” by Olivia Rodrigo
  18. “happier” by Olivia Rodrigo
  19. “Leave The Door Open” by Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic
  20. “Astronaut In The Ocean” by Masked Wolf

Spotify Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast'ler (2021)

  1. The Joe Rogan Experience
  2. Crime Junkie
  3. Call Her Daddy
  4. The Daily
  5. Armchair Expert with Dax Shepard
  6. Gemischtes Hack
  7. TED Talks Daily
  8. Anything Goes with Emma Chamberlain
  9. Audice Wellness Services
  10. NPR News Now

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