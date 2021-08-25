Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar Açıklandı (2021)
Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar listesini yayımladı. Dijital müzik hizmeti ayrıca en fazla dinlenen podcast yayınlarını da paylaştı. İşte detaylar!
Popüler dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar listesini paylaştı. Peki, 2021 yılının yaz mevsiminde en çok hangi şarkılar dinlendi? Paylaşılan listeye göre Spotify kullanıcıları, bu yaz en fazla Ezhel'in Bul Beni isimli şarkısını dinledi.
2021'de Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar Listesi
- Bul Beni - Ezhel
- Bilmem Mi? - Sefo
- Krvn - UZI
- Ölebilirim - Bedo,Patron
- Martılar - EDIS
- Dua - Güneş, UZI
- ralli - Lvbel C5, Batuflex
- Lütfen - cakal
- Umrumda Değil - UZI
- Beggin' - Måneskin
- Seni Dert Etmeler - Madrigal
- Barbar - Kaan Boşnak
- Alaz Alaz - Buray
- Sen Varsın Diye - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Sevmedim Deme - Kurtuluş Kuş, Burak Bulut
- Kanunlar Gibi - Derya Uluğ
- I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin
- Bonita - Sefo, Reynmen
- Yaz Gülü - Yalın
- Makina - UZI
Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan dijital müzik hizmeti Spotify, 29 Mayıs - 22 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde ve ülkemizde en fazla dinlenen şarkıların listesini paylaştı. Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar listesine baktığımızda ülkemizde en fazla Ezhel'in Bul Beni isimli şarkının dinlendiğini görüyoruz.
Spotify Düşük Ücretli Abonelik Paketini Test Ediyor
Son dönemlerde pek çok akış hizmetinin, kullanıcıların ücretli aboneliğe geçiş yapması için çeşitli paketler oluşturduğunu görüyoruz.
2021'de Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Podcast'ler
- Merdiven Altı Terapi
- Kendine İyi Davran
- Mitolojik İnciler
- Fularsız Entellik
- Yeşim'in ŞifaEvi
- Barış Özcan ile 111 Hz
- Tarz Mı?
- Nasıl Olunur
- Ceylül Podcast!
- Bu Mu Yani?
Spotify Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar (2021)
- “good 4 u” by Olivia Rodrigo
- “Beggin’” by Måneskin
- “Todo De Ti” by Rauw Alejandro
- “MONTERO (Call Me By Your Name)” by Lil Nas X
- “Kiss Me More” by Doja Cat, SZA
- “STAY” by The Kid LAROI, Justin Bieber
- “Yonaguni” by Bad Bunny
- “Bad Habits” by Ed Sheeran
- “Butter” by BTS
- “Levitating (feat. DaBaby)” by Dua Lipa
- “deja vu” by Olivia Rodrigo
- “I WANNA BE YOUR SLAVE” by Måneskin
- “Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)” by Justin Bieber
- “traitor” by Olivia Rodrigo
- “Qué Más Pues?” by J Balvin, Maria Becerra
- “Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)” by The Weeknd
- “drivers licence” by Olivia Rodrigo
- “happier” by Olivia Rodrigo
- “Leave The Door Open” by Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic
- “Astronaut In The Ocean” by Masked Wolf
Spotify Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast'ler (2021)
- The Joe Rogan Experience
- Crime Junkie
- Call Her Daddy
- The Daily
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Gemischtes Hack
- TED Talks Daily
- Anything Goes with Emma Chamberlain
- Audice Wellness Services
- NPR News Now
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