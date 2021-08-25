Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar Açıklandı (2021)

Popüler dijital müzik platformu Spotify, Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar listesini paylaştı. Peki, 2021 yılının yaz mevsiminde en çok hangi şarkılar dinlendi? Paylaşılan listeye göre Spotify kullanıcıları, bu yaz en fazla Ezhel'in Bul Beni isimli şarkısını dinledi.

2021'de Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Şarkılar Listesi

Bul Beni - Ezhel Bilmem Mi? - Sefo Krvn - UZI Ölebilirim - Bedo,Patron Martılar - EDIS Dua - Güneş, UZI ralli - Lvbel C5, Batuflex Lütfen - cakal Umrumda Değil - UZI Beggin' - Måneskin Seni Dert Etmeler - Madrigal Barbar - Kaan Boşnak Alaz Alaz - Buray Sen Varsın Diye - Yüzyüzeyken Konuşuruz Sevmedim Deme - Kurtuluş Kuş, Burak Bulut Kanunlar Gibi - Derya Uluğ I WANNA BE YOUR SLAVE - Måneskin Bonita - Sefo, Reynmen Yaz Gülü - Yalın Makina - UZI

Dünya genelinde büyük bir popülerliğe sahip olan dijital müzik hizmeti Spotify, 29 Mayıs - 22 Ağustos tarihleri arasında dünya genelinde ve ülkemizde en fazla dinlenen şarkıların listesini paylaştı. Türkiye'de en çok dinlenen şarkılar listesine baktığımızda ülkemizde en fazla Ezhel'in Bul Beni isimli şarkının dinlendiğini görüyoruz.

2021'de Spotify Türkiye'de En Çok Dinlenen Podcast'ler

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Spotify Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar (2021)

“good 4 u” by Olivia Rodrigo “Beggin’” by Måneskin “Todo De Ti” by Rauw Alejandro “MONTERO (Call Me By Your Name)” by Lil Nas X “Kiss Me More” by Doja Cat, SZA “STAY” by The Kid LAROI, Justin Bieber “Yonaguni” by Bad Bunny “Bad Habits” by Ed Sheeran “Butter” by BTS “Levitating (feat. DaBaby)” by Dua Lipa “deja vu” by Olivia Rodrigo “I WANNA BE YOUR SLAVE” by Måneskin “Peaches (feat. Daniel Caesar & Giveon)” by Justin Bieber “traitor” by Olivia Rodrigo “Qué Más Pues?” by J Balvin, Maria Becerra “Save Your Tears (with Ariana Grande) (Remix)” by The Weeknd “drivers licence” by Olivia Rodrigo “happier” by Olivia Rodrigo “Leave The Door Open” by Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic “Astronaut In The Ocean” by Masked Wolf

Spotify Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast'ler (2021)