Spotify Uzun Süredir Beklenen Bir Özelliği Sonunda Kullanacak

Eski tüplü televizyonlarda bile uyku zamanlayıcısının olduğu bir dönemde, Spotify gibi bir şirketin uyku zamanlayıcısının bulunmaması, kullanıcılar tarafından sıklıkla eleştiriyordu. Şirket sonunda kullanıcı taleplerini görmezden gelmeyi bıraktı ve uzun süredir beklenen bu özelliği uygulamasına entegre etti.

Gece vakti müzik dinlerken uyumayı sevenler için özel olarak geliştirilen bu ek özellik sayesinde, konforunuz biraz daha artmış olacak. Şirketin uygulamasında yapılan son güncelleme ile birlikte, bu özellik kullanıma hazır hale geldi.

Spotify, zamanlayıcıyı belirli aralıklarla böldü

Şirketin uygulamasından gerçekleştirilecek olan uyku zamanlayıcısı; 5, 10, 15, 30 ,45 ve 60 dakika gibi belirli aralıklara sahip olacak. Süre vermek yerine şarkı tercihinde bulunanlar için de bu özellik kullanılabilir. Herhangi bir şarkının bitiminden sonra, uygulamanın kapanmasını isteyebilirsiniz.

Apple'dan iPhone telefonlarında geri sayım sayacı bulunduğu için bu özelliğin daha çok Android cep telefonlarında sevindirici olacağını söyleyebiliriz. Eğer bu özelliği kullanmak istiyorsanız, yukarı bölümünde yer alan şimdi çalıyor kısmındaki üç noktaya tıklamanız gerekiyor. Bu bölümden istediğiniz uyku zamanlayıcı tercihlerini yapabilirsiniz.

Bu özellik Android cep telefonlarında kullanılmaya başlandı. Güncellemeyi aldıktan sonra tercih edeceğiniz uyku zamanlayıcısı özelliği ile ilgili fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.