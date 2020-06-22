Spotify son zamanlarda artan kullanıcı kitlesi ile birlikte pek çok özelliği bünyesine kattı. Jane Wong tarafından tersine mühendislik yöntemi ile keşfedilen yeni bir detaya göre Spotify video özelliği üzerinde çalışıyor. Peki bu ne anlama geliyor ve ne zaman kullanıma sunulacak? İşte merak edilen detaylar!

Spotify Video Özelliği Ne Zaman Yayınlanacak?

Spotify tarafından geliştirilmekte olan video özelliği, tıpkı YouTube Music uygulamasında da olduğu gibi kullanıcıların tek tık ile müzik akışından video klibine geçmesine olanak sunacak. Şu aşamada "Videoya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Hala burada ne gibi şeylerin olabileceğini araştırıyoruz." yazan sekmenin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor.

Spotify henüz geliştirilme aşamasında görünen bu özellik için resmi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Bu, söz konusu özelliğin kullanıcılar için yayınlanmadan iptal edilebileceği anlamına geldiği için şu aşamada heyecanlı olmamanın faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Yine de rekabeti sertleştirmek adına iyi bir yöntem olabilir.

Hızla Büyümeye Devam Ediyor

Spotify tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin mevcut durumda 293 milyon toplam kullanıcısı bulunuyor. Öte taraftan aktif kullanıcı sayısı ise 286 milyon dolaylarında gezinmekte. Nitekim bu yılın ilk çeyreğinde 1,86 milyar dolar gelir elde eden şirket, çevrim içi müzik akışı servisleri arasında kayda değer bir şekilde büyümeye devam ediyor.