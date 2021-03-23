Spotify'a Yeni Özellikler Geliyor: Ana Sayfa Değişiyor

Spotify yeni özellikleri ile ilgili bilgiler geldi. Spotify'ın hem Android hem de iOS uygulaması yenileniyor. Dünyanın en büyük dijital müzik servisi uygulamalarından bir tanesi olan Spotiy tarafından yeni özelliklerin neler olacağına dair açıklama yapıldı.

Spotify Yeni Özellikleri Neler? Spotify'a Gelecek Özellikler

Spotify blog yazısında uygulamaya getireceği özellikleri paylaştı. Spotify aradığınızı biraz daha kolaylaştıracak yeni bir ana ekran tasarımı sunacak.En son güncelleme ile sevdiğiniz sesi daha kolay ve sezgisel bulmanızı sağlamak için tasarlanan ana sayfada çeşitli ilerlemeler sunulacak.

Bu özellikler bu ay iOS ve Android'de küresel olarak kullanıcılara sunulacak. Spotify'ın paylaştığı bu ay sunulması beklenen özellikler şu şekilde:

Zamanda geriye yolculuk yapılabilecek : Kullanıcıların zamanda geri dönebileceği ve üç aya kadar dinleme geçmişine göz atabileceği yeni bir “Yakın zamanda çalınan” alanı olacak. Küresel olarak Premium ve Ücretsiz kullanıcılar bu özelliğe erişebilecek.

: Kullanıcıların zamanda geri dönebileceği ve üç aya kadar dinleme geçmişine göz atabileceği yeni bir “Yakın zamanda çalınan” alanı olacak. Küresel olarak Premium ve Ücretsiz kullanıcılar bu özelliğe erişebilecek. Yeni ve tamamlanmamış podcast'ler görülebilecek : Global Premium kullanıcıları, yeni ve ilgili podcast bölümlerini doğrudan ana ekrandan görüntüleyebilecek. Yeni bölümler mavi bir nokta ile işaretlenecek ve daha önce başlamış olduğunuz bölümler bölümün ne kadar ilerisinde olduğunuzu gösteren bir ilerleme çubuğu görüntüleyecek.

: Global Premium kullanıcıları, yeni ve ilgili podcast bölümlerini doğrudan ana ekrandan görüntüleyebilecek. Yeni bölümler mavi bir nokta ile işaretlenecek ve daha önce başlamış olduğunuz bölümler bölümün ne kadar ilerisinde olduğunuzu gösteren bir ilerleme çubuğu görüntüleyecek. Daha fazla müzik keşfedilecek: Dünyanın dört bir yanındaki premium kullanıcılar, sevdikleri sanatçıların tek bir parçasını bile kaçırmıyor. Şimdi, kişiselleştirilmiş, zamanında ve zevkinize göre tepki veren keşif odaklı önerilere adanmış ana sayfanın üstünde vurgulanan yeni bir yüzey olacak.

Spotify tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bu güncellemelerin kullanıcılarınız için hem podcast hem de müzik içeriğinin mobil cihazlarda erişilebilirliğini artıracağına inanıyoruz. Platformumuzu kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlamaya ve geliştirmeye devam edeceğiz ve sonuçta tüm dünyadaki dinleyicilerimiz için mümkün olan en iyi ses deneyimini sağlayacağız."

Spotify Aile Paketine Zam Gelmişti

Spotify aile paketine zam yapma kararı almıştı. Diğer premium abonelik ücretlerine zam yapılmamıştı. Ancak bu yapılmayacağı anlamına da gelmiyor.

Spotify aile paketi fiyatı 26.99 TL'den 29.99 TL'ye yükseltilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Android uygulama mağazası olan Play Store’da 500 milyon indirilme barajını geçen Spotify'ın 100 milyonun üzerinde premium abonesi bulunmakta. İsveç menşeli dev şirket, geçen haftalarda premium abonelerinden toplamda 1.69 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıklamıştı. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, şimdilerde zam haberleri ile gündemde kalmıştı.