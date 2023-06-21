Spotify'ın Masaüstü Uygulamasına Yeni Tasarım Değişiklikleri Geldi

Popüler müzik akış platformu Spotify, büyük bir yenilemeyle kullanıcılarının masaüstü deneyiminde devrim yaratmaya hazırlanıyor. Yeniden tasarlanan "Kitaplığın" ve "Şimdi Çalınıyor" görünümü, bilgisayarlarda ve web tarayıcılarında müziği keşfetmek, düzenlemek, dinlemek ve organize etmek için sorunsuz ve sürükleyici bir yol sağlamayı amaçlıyor.

Spotify, önerilen şarkı ve podcast'lere göz atmak ve keşfetmek için ana içerik alanını merkez olarak korurken, masaüstü deneyimini mobil uygulamasıyla uyumlu hâle getirmek için birkaç yeni ekleme yaptı.

Kullanıcılar uygulama penceresinin sol tarafında, kayıtlı müzik ve podcast koleksiyonlarına hızlı erişim sunan yeni Kitaplık sekmesini bulacaklar. İlk geri bildirimler, yeni Kitaplığın zaman kazandırdığını, daha iyi bir genel bakış sağladığını ve çalma listeleri arasında zahmetsizce geçiş yapmayı kolaylaştırdığını gösteriyor.

Sanatçıların Turne Tarihlerine Ulaşım Çok Daha Kolay

Sağ taraftaki Şimdi Çalınıyor görünümü, o anda çalmakta olan şarkıyı veya podcast'i belirgin bir şekilde gösteriyor. Ayrıca kullanıcılar turne tarihleri ve ürünler de dâhil olmak üzere parça ve sanatçı hakkında daha fazla bilgiye erişebiliyor, böylece favori sanatçılarla bağlantı kurmayı ve onlar hakkında daha fazla şey keşfetmeyi kolaylaştırıyor.

Yeni Kütüphane tasarımı, kullanıcıların kişisel koleksiyonları içinde kolay arama ve filtreleme yapılmasına olanak tanıyor. Özelleştirme seçenekleri, kullanıcıların Kitaplık ve Şimdi Çalınıyor kısmını tercihlerine göre yeniden boyutlandırmalarına olanak tanıyor. Ayrıca çalma listeleri sabitlenebiliyor, taşınabiliyor ve şarkılar sürükle-bırak işleviyle kolayca listelere eklenebiliyor

Yeni tasarım bugün dünya çapındaki tüm Spotify Masaüstü kullanıcılarına sunulmaya başlanacak.