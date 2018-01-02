Spotify, Yılbaşı Akşamında En Çok Dinlenen Şarkıları Açıkladı

Ağaçlar süslendi, hediyeler alındı, rezervasyonlar yapıldı; haftalar öncesinden başlayan bu hazırlık elbette ki 2018 içindi. Her ne kadar geçmiş senelere nazaran biraz daha sakin bir yılbaşı akşamı geçirsek de birçok yerde sabaha kadar eğlenceler devam etti. Fakat ister dışarda isterse evde olun eğlenceyi eğlence yapan yegane şey elbette ki müzik. Peki, yılbaşı akşamında en çok hangi müzikler dinlendi? Spotify, yılbaşı akşamında dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkıyı açıkladı.

Günlük hayatımızda müzik dinlemeyi zaten çok seviyoruz ancak yılbaşı akşamlarında dinlenen müziklerin ayrı bir anlamı oluyor. Çevrimiçi müzik platformu Spotify da bundan yola çıkarak yılbaşında dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkıyı belirledi.

Yılbaşı akşamında Spotify'da 617 milyondan fazla dinlenen Post Malone’un “Rockstar” şarkısı tüm dünyada en çok dinlenen şarkı olmayı başardı. İkinci sırayı Camila Cabello’dan “Havana" alırken, en çok dinlenen üçüncü şarkı ise Dua Lipa’dan “New Rules” oldu.

Türkiye'de En Çok Hangi Şarkı Dinlendi?

Türkiye'de yılbaşında en çok dinlenen şarkı ise Burak King'in yeni parçası "Yanıyoruz" oldu. Yanıyoruz'u Gazapizm’den "Heyecanı Yok" ve Post Malone’dan "Rockstar" takip etti. Peki, yılbaşı akşamında dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkı ne oldu? İşte o liste.

Yılbaşı Akşamında Dünyada En Çok Dinlenen 10 Şarkı:

Post Malone – Rockstar

Camila Cabello - Havana

Dua Lipa - New Rules

Ed Sheeran - Shape of You

Selena Gomez, Marshmello - Wolves

Eminem - River (feat. Ed Sheeran)

Maroon 5 - What Lovers Do (feat. SZA)

Daddy Yankee, Luis Fonsi - Despacito (Remix)

Demi Lovato, Luis Fonsi - Échame La Culpa

Ed Sheeran - Perfect

Yılbaşı Akşamında Türkiye’de En Çok Dinlenen 10 Şarkı: