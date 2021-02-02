Spotify'a Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatı

Dünya genelindeki en popüler müzik akışı uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, aile paketine zam yaptı. Spotify aile paketi ne kadar oldu? Spotify aile paketi ücreti nedir? Spotify premium ücretine zam geldi mi? Konu hakkındaki ayrıntıları bir araya getirdik.

Spotify Aile Paketine Zam Geldi

Spotify aile paketine zam yapma kararı aldı. Diğer premium abonelik ücretlerine zam yapılmadı. Ancak bu yapılmayacağı anlamına da gelmiyor.

Spotify aile paketi fiyatı 26.99 TL'den 29.99 TL'ye yükseldi.

Geçtiğimiz aylarda Android uygulama mağazası olan Play Store’da 500 milyon indirilme barajını geçen Spotify'ın 100 milyonun üzerinde premium abonesi bulunmakta. İsveç menşeli dev şirket, geçen haftalarda premium abonelerinden toplamda 1.69 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıklamıştı.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, şimdilerde zam haberleri ile gündemde.

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Spotify Premium'a da Zam Gelebilir

Aile paketine zam gelmesinin ardından kullanıcılar diğer paketlere de zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Geçtiğimiz aylarda premium aboneliği ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Geçtiğimiz aylardaki Bloomberg'in iddiasına göre Spotify'ın yaklaşık yüzde 13’lük bir zam yapması planları arasında bulunuyor.

Şirketin yeni zammı İskandinav Yarımadası'nda bulunan kullanıcılar üzerinde test ettiği bilgisi de konuşulmakta. Spotify zam konusunda henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Spotify Premium şu anda ülkemizde aylık 13,99 TL'den satılmakta. Bu fiyata %13'lük zam eklendiğinde 15,80 TL etmekte. Şirket 2 TL'lik bir fiyat artışına gidebilir.

Aile paketinde 3 TL'lik bir artış gerçekleştirildi. Diğer paketler hakkında bir açıklama gelir ise sizleri bilgilendiriyor olacağız. Diğer paketlere de zam gelmesi ihtimali yüksek bir şekilde bulunuyor. Büyük ihtimal ilerleyen aylarda fiyat artışı yapılabilir.

Uzun zamandır en çok tercih edilen müzik dinleme uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, barındırdığı geniş müzik arşivini ücretsiz olarak sunması nedeniyle her türlü müzik dinleyicisine hitap ediyor. Spotify indirme linkine burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.