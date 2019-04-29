SpotMini’ye Yerli Rakip: ARAT

Konya merkezli AkınRobotics firması, Boston Dynamics’in SpotMini’sine benzer dört ayaklı bir robot üretti. ARAT adı verilen robot, 17 eklem ve 86 sensörden oluşuyor.

Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikasını 2017 yılında Konya’da açan AkınRobotics, önemli işlerin altına imza atmaya devam ediyor.

Şirket, arama kurtarma çalışmalarında görev alması için geliştirilen "AkınRobotics At" (ARAT) ismindeki dört ayaklı robotun son halini görücüye çıkarttı. Hayvanlardan esinlenilerek tasarlanan robot, gücünü tamamen yerli yazılımlardan alıyor.

ARAT ile ilgili açıklamalarda bulunan AkınSoft ve AkınRobotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, robotun gelişmiş bir gözlem yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

30 kiloluk yükleme kapasitesine sahip olan ARAT’ın her türlü arazi koşuluna uyumlu olacak şekilde tasarlandığını belirten Akın, “Üzerinde mevcut olan stereo vision kamera vasıtasıyla derinlik algılayabilme özelliğine sahip olan ARAT’da, çevresinden gelen sesin yönünü tayin ederek o yöne doğru yönelebilme ve ayrıca bu yürüme doğrultusunda önüne çıkabilecek engellerden uzaklaşma ya da o engelleri aşabilmek için strateji geliştirme özelliği mevcut” ifadelerini kullandı.

ARAT’ın lityum iyon pil teknolojisi sayesinde çok gelişmiş pil ömrüne sahip olduğunu belirten Akın, sözlerine şöyle devam etti:

“Dört ayaklı ARAT, arazi robotu olarak geliştirildi ve her türlü arazi koşuluna uyumlu olacak şekilde tasarlandı. 3 saatte şarj edilebilme özelliğine sahip olan ARAT'ın 10 saat kullanım süresi var ve bu süre üzerine eklenecek güneş panelleri ile uzatılabilir. Yük taşıma özelliğine sahip olan ARAT arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek”

ARAT ve diğer robotları daha da geliştirebilmek için çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Akın, “Çok kısa bir süre sonra da teknoloji severlerle buluşturarak ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.