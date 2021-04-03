Sprey (Intranazal) Aşı Ne Zaman Uygulanacak? Uzman Açıkladı!

Sprey (Intrenazal) aşı ne zaman yapılacak? Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, İntranazal olarak da isimlendirilen aşıya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sprey (Intranazal) Aşı Ne Zaman Kullanılmaya Başlanacak?

Burundan sprey şeklinde uygulanan İntrenazal aşısı hakkında önemli bilgiler paylaşan Doç. Dr. Ümit Savaşçı, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Virüsün girdiği yoldaki bağışıklık sistemi hücrelerini daha fazla uyarırsak tabii ki antikor oranı çok yüksek olacak, hem toplum içindeki bulaşma daha da azalacak hem de daha koruyucu hale gelecektir" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Daha yüksek koruyuculuğa ulaşabilir, uygulaması da kolay, yan etki profili de az olacaktır. Türkiye bu aşı ile dünya üzerinde çok atılım yapmış bir ülke boyutuna gelebilir. Burundan uygulanan aşıda da kişiler koronavirüse yakalanabilir ama koruyuculuk oranları yüzde 100 olursa, antikor seviyeleri de çok yüksek olursa ve topluma yayılma olayı da engellenebilirse virüsü alma ihtimalleri çok düşük olur, onun için koruyuculuk oranı çok yüksek olabilir" dedi.

İntrenazal aşının klinik çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Doç. Dr. Savaşçı, "Faz 1 bittikten 3 ay sonra Faz 2 başlar, dolayısıyla bu aşı en erken sonbaharda uygulanacaktır. Aşının kimlere uygulanacağı, yan etki profilleri Faz 2 çalışmasında ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Şu an için biraz erken aşamadayız. Bu çalışmalarda Faz 2 çalışmaları çok önemlidir. Hem yan etki hem koruyuculuk oranları hem de kaç doz uygulanacağı anlamında Faz 2 çalışması bize sprey aşıda yön verecektir."

COVID-19'un damlacılık aracılığı ile bulaştığını belirten Doç. Dr. Savaşçı, virüsün vücuda özellikle burun ve ağız yoluyla girdiğini ifade etti ve açıklamasının devamında "Burada da bağışıklık hücrelerimiz var bizim. Siz ilk başta aşıyı burundan uygularsanız oradaki bağışıklık hücreleri daha aktif hale gelecektir ve vücudun savunma sistemine daha fazla bir uyaran yapacaktır. Hem koruyuculuk oranı yüksek olacaktır hem virüsün giriş yollarını da bloke ettiği için daha yüksek koruyuculuğa ulaşıp toplumda kısa sürede net bir sonuç elde etme ihtimalimizi arttırmış olacağız" sözlerini kullandı.