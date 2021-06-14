Sputnik V Aşısı Türkiye'ye Geldi!

Sputnik V aşısı Türkiye'ye getirildi. Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçağın Esenboğa Havaalanı'na indiği duyuruldu. Yaşanan gelişmeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Sputnik V Aşısı Türkiye'de Ne Zaman Uygulanacak?

Ülkemizde aşılama süreci uzun bir süredir devam ediyor. Şu anda Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı ile BioNTech aşısı uygulanıyor fakat CoronaVac aşısında tedarik sorunu yaşanıyor.

Haber Global'deki habere göre Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Esenboğa Havaalanı'na indi. Rusya'dan getirilen aşılar, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Aşı ve İlaç Deposu'na götürüldü. Aşı ve İlaç Deposu'nda Sputnik V aşısına gerekli bazı analizler yapılacak. Geçtiğimiz aylarda acil kullanım onayı verilen aşının ne zaman kullanılmaya başlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, nisan ayında yaptığı açıklamada, "En kısa sürede Sputnik V aşısı da ülkede kullanımıma başlanacak. 6 ayda 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmektedir. Mayıstan itibaren aşıların ilk etabının geleceğini söylemek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sputnik V Etkinlik Oranı Nedir?

Türk Toraks Derneği (TTD), geçtiğimiz aylarda söz konusu aşının yan etkilerini açıklamıştı. TTD tarafından yapılan açıklamada, "Faz 3 çalışması tamamlanmış ve sonuçları saygın bir tıp dergisinde (Lancet) yayınlanmıştır. Bu çalışmaya, yaklaşık 20000 gönüllü alınmış, dörtte üçüne etkin aşı uygulanmış, dörtte biri plasebo almıştır. Aşının etkinliği (PCR ile kanıtlanmış hastalığı önleme gücü) %91,6 bulunmuştur" sözleri kullanılmıştı.

Sputnik V Yan Etkileri Neler?

Aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık ve şişlik

Baş ağrısı

Yorgunluk

Sputnik V isimli aşının inaktif aşılara benzer yan etkilere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Balık, aşının BioNTech gibi mRNA aşılarına kıyasla biraz daha düşük yan etkilere sahip olduğunu söylemişti. Prof. Dr. İsmail Balık, Sputnik V aşısı uygulanan kişilerde aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık ve şişlik, baş ağrısı ve yorgunluk haricinde hiçbir yan etkinin görülmediğini açıklamıştı.

Prof. Dr. Balık, Sputnik V'in tıpkı diğer aşılar gibi 2 doz şeklinde uygulandığını fakat diğer vektör aşılarından farklı olarak daha güçlü bir bağışıklık sağlamak için ikinci dozda farklı adenovirüsler kullanıldığını belirtmişti.