Sputnik V Delta Varyantına Karşı Ne Kadar Etkili?

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Sputnik V'in Delta varyantına karşı ne kadar etkili olduğunu açıkladı. Peki, Rusya'nın yeni tip koronavirüs aşısı Delta varyantına karşı yeterli koruma sağlıyor mu? Rusya Sağlık Bakanı Murashko tarafından yapılan açıklama ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Sputnik V Delta Varyantına Karşı Yeterli Koruma Sağlıyor mu?

Yeni tip koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken Delta varyantı sahip olduğu yüksek bulaşıcılık oranı ile endişe yaratıyor. Aşıların Delta varyantına karşı yüzde kaç oranında koruma sağladığı ise yapılan çalışmalar sonucunda gözler önüne seriliyor.

Sputnik V aşısının ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde yüzden fazla ülkede görülen Delta varyantına karşı ne kadar etkili? IHA'daki habere göre Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının Delta varyantına karşı etkili olduğunu belirten Rusya Sağlık Bakanı Murashko, Sputnik V aşısının Delta'ya karşı yüzde 83 oranında etkili olduğunu söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Bakanı Murashko, Sputnik V'in ciddi yeni tip koronavirüs vakalarına karşı yüzde 95 oranında etkili olduğunu belirtti. Sahip olduğu etkinlik oranı ile dikkat çeken COVID-19 aşısı, bu zamana kadar toplamda 69 ülkede acil kullanım için onay aldı.

Sputnik V Yan Etkileri Neler?

Aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık ve şişlik

Baş ağrısı

Yorgunluk

Sputnik V isimli aşının inaktif aşılara benzer yan etkilere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Balık, aşının BioNTech gibi mRNA aşılarına kıyasla biraz daha düşük yan etkilere sahip olduğunu söylemişti. Prof. Dr. İsmail Balık, Sputnik V aşısı uygulanan kişilerde aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık ve şişlik, baş ağrısı ve yorgunluk haricinde hiçbir yan etkinin görülmediğini açıklamıştı.

Prof. Dr. Balık, Sputnik V'in tıpkı diğer aşılar gibi 2 doz şeklinde uygulandığını fakat diğer vektör aşılarından farklı olarak daha güçlü bir bağışıklık sağlamak için ikinci dozda farklı adenovirüsler kullanıldığını belirtmişti. Prof. Dr. Balık, Sputnik V ile Sinovac aşılarının 2-8 derecede saklanabildiğini ifade etmişti.