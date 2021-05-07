Sputnik V Etkinlik Oranı Belli Oldu: Türk Toraks Derneği Açıkladı!

Sputnik V etkinlik oranı, Türk Toraks Derneği (TTD) tarafından açıklandı. TTD, Rusya tarafından geliştirilen aşıya ilişkin bazı önemli açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, aşının ucuz ve etkili olduğu belirtildi.

Sputnik V Etkinlik Oranı Nedir?

Ülkemizde aşılama süreci uzun bir süredir devam ediyor. Şu anda Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı ile BioNTech aşısı uygulanıyor. Kısa süre önce yaşanan gelişme sonucunda ülkemizde Sputnik V aşısının da uygulanmaya başlanacağı belli olmuştu. Peki, Rusya tarafından geliştirilen aşının etkinlik oranı nedir?

Türk Toraks Derneği (TTD), Rusya tarafından geliştirilen aşının etkinlik oranını yüzde 91,6 olarak açıkladı. TTD tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığınca Rusya’dan ithal edileceği ve zaman içinde ülkemizde de üretileceği bildirilen Sputnik V aşısı, insanda enfeksiyon yapma yeteneği yok edilmiş iki virusa (adenovirus) SARS-CoV-2 spike geninin eklenmesiyle oluşturulmuş (insanda enfeksiyon yapamayacak bir aracı virus kullanılarak vücuda SARS-CoV-2 proteinlerini sokan ve bağışıklık gelişmesini sağlayan) bir aşıdır" ifadelerine yer verildi.

TTD, "Faz 3 çalışması tamamlanmış ve sonuçları saygın bir tıp dergisinde (Lancet) yayınlanmıştır. Bu çalışmaya, yaklaşık 20000 gönüllü alınmış, dörtte üçüne etkin aşı uygulanmış, dörtte biri plasebo almıştır. Aşının etkinliği (PCR ile kanıtlanmış hastalığı önleme gücü) %91.6 bulunmuştur. Önemli bir yan etki (advers olay) gözlenmemiştir" sözlerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) henüz Sputnik V aşısını onaylamadığını belirten TTD, Biontech/Pfizer, Oxford/Astra Zeneca, Hindistan Serum Enstitüsü, Janssen aşılarının DSÖ tarafından onaylandığını ifade etti. Sinovac aşısının halen incelendiğini söyleyen TTD, bu incelemenin bu ay içerisinde sonuçlanması beklendiğini belirtti.

Yapılan açıklamada, "Sputnik V aşısına ilişkin, aşı ile ilgili bilgilerin DSÖ’ye teslim edilmeye başlandığı, ancak hala ek bilgilerin sağlanmasına ihtiyaç duyulduğu; bu nedenle, DSÖ değerlendirme sürecinin ne zaman tamamlanacağının bilinmediği bildirilmektedir" sözlerine yer verildi ve açıklamaya şu şekilde devam edildi: