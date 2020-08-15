Rusya Sputnik V Koronavirüs Aşısının Üretimine Başladı!

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ilk koronavirüs aşısının tescil edildiğini duyurmuştu. Sputnik V olarak adlandırılan COVID-19 aşısı, duyurulduğu günden itibaren eleştirilerin hedefi haline geldi. Rusya, bugün yaptığı açıklama ile birlikte Sputnik V koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Sputnik V Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Sputnik'teki habere göre Rusya, "N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı" ifadelerini kullanarak Sputnik V aşısının üretimine başlandığını duyurdu. Sputnik V aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın bu kadar hızlı bir şekilde aşı geliştirmesi pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Bilim insanları, geliştirici ekibin aşı denemelerinin detaylı sonuçlarını yayımlamadıklarından ve denemelerin kapsamlı bir şekilde yapılmadığından dolayı insanların tehlikeli yan etkilere maruz kalabileceğinden endişe ediyor.

Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu üyesi profesör Alexander Chuchalin, geçtiğimiz günlerde Sputnik V olarak adlandırılan COVID-19 aşısında ciddi etik ihlallerin yapıldığını iddia ederek görevinden istifa etmişti. Profesör Alexander Chuchalin, Rusya'nın en iyi doktorlarından bir tanesi oduğu belirtiliyor.

Dünya genelinde aşı çalışmaları devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde Sinovac, Sinopharm, Pfizer ve Biontech, AstraZeneca ve Moderna ile Oxford Üniversitesi tarafından yapılan en az altı aşı adayı faz 3 denemelerine ulaştı.

Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 14 Ağustos itibarıyla toplam vaka sayısı 246.861 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.934'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 228.980 olarak açıklandı.