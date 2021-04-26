Sputnik V Türkiye üretimi konusunda uzun süredir süren görüşme en sonunda tamamlandı. Rusya Yatırım Fonu, aşının Türkiye'de üretilmesi konusunda Türk ilaç şirketi ile karşılıklı anlaşma imzalandığını açıkladı. Üretimin ise yakın zaman sonra başlayacağının altı çizildi.

Koronavirüse karşı üretilen ilk aşılardan bir tanesi olan Sputnik V, ilk olarak Rusya'da kullanıma geçmişti. Ardından birçok farklı ülkede kullanılmaya başlanan aşı, en etkili aşılar arasında gösteriliyordu. Pfizer'dan sonraki en güçlü aşı olduğu tahmin edilen Sputnik V için Türkiye'nin ilgisi ise ilk günden bu yana sürüyordu.

Geçtiğimiz aylarda aşının Türkiye'de üretilmesi için Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile VisCoran İlaç Sanayi arasında görüşmelerin başladığı haberlere yansımıştı. Uzun süren görüşmelerin ardından bugün itibarıyla beklenen açıklama yapıldı.

Sputnik V Türkiye Üretimi Anlaşması Tamamlandı

Devlet eliyle üretimi desteklenen ve haklarının büyük bölüm Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) bünyesinde bulunan Sputnik V için yapılan anlaşmanın ardından yetkililerden açıklamalar geldi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” açıklamasını yaptı.

RDIF ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Viscoran ilaç şirketinin, gelecek birkaç ay içinde tesislerinde üretime başlayacağı kaydedildi. Ayrıca Türk şirketinin, üretim kapasitesini artırmak adına başka üreticiler ile ortaklık yapabileceği de belirtildi. İki şirket tarafından yapılan açıklama ise aşağıdaki gibi oldu.