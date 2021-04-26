Sputnik V Türkiye üretimi konusunda uzun süredir süren görüşme en sonunda tamamlandı. Rusya Yatırım Fonu, aşının Türkiye'de üretilmesi konusunda Türk ilaç şirketi ile karşılıklı anlaşma imzalandığını açıkladı. Üretimin ise yakın zaman sonra başlayacağının altı çizildi.
Koronavirüse karşı üretilen ilk aşılardan bir tanesi olan Sputnik V, ilk olarak Rusya'da kullanıma geçmişti. Ardından birçok farklı ülkede kullanılmaya başlanan aşı, en etkili aşılar arasında gösteriliyordu. Pfizer'dan sonraki en güçlü aşı olduğu tahmin edilen Sputnik V için Türkiye'nin ilgisi ise ilk günden bu yana sürüyordu.
Geçtiğimiz aylarda aşının Türkiye'de üretilmesi için Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile VisCoran İlaç Sanayi arasında görüşmelerin başladığı haberlere yansımıştı. Uzun süren görüşmelerin ardından bugün itibarıyla beklenen açıklama yapıldı.
Sputnik V Türkiye Üretimi Anlaşması Tamamlandı
Devlet eliyle üretimi desteklenen ve haklarının büyük bölüm Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) bünyesinde bulunan Sputnik V için yapılan anlaşmanın ardından yetkililerden açıklamalar geldi. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, “RDIF ile Türk ilaç şirketi Viscoran Ilac, dünyanın koronavirüse karşı onaylanmış ilk aşısı Sputnik V’nin bu ülkede üretimi için işbirliği yapacaklarını ilan ederler” açıklamasını yaptı.
RDIF ile yaptığı anlaşma doğrultusunda Viscoran ilaç şirketinin, gelecek birkaç ay içinde tesislerinde üretime başlayacağı kaydedildi. Ayrıca Türk şirketinin, üretim kapasitesini artırmak adına başka üreticiler ile ortaklık yapabileceği de belirtildi. İki şirket tarafından yapılan açıklama ise aşağıdaki gibi oldu.
RDIF ve Viscoran İlaç, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için anlaşmaya vardı.
Moskova ve İstanbul 26 Nisan 2021 – Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF, Rusya Varlık Fonu) ve Türk Viscoran İlaç şirketi, koronavirüse karşı dünyada ilk tescil edilmiş aşı olan Sputnik V aşısının ülkede üretimi için işbirliği yapmaya karar verdi.
Viscoran İlaç, ürünün yerelleştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmüştür ve Türkiye’nin düzenleyici kurumlarından aşı iznini alır almaz Sputnik V’nin Rusya’dan tedarikine hemen başlayabilecektir. Şirket ayrıca önümüzdeki aylarda, ülkedeki çeşitli tesislerde üretime başlamayı hedeflemektedir.
Viscoran İlaç, RDIF ile olan sözleşmesinin bir parçası olarak, sektöründe lider diğer yerel farmasötik üreticileri ile ortaklık tesis etme konusuna destek sağlamaktadır. Teknoloji transferi şu anda CinnaGen İlaç şirketi ile sonuçlandırma aşamasındayken, genel kapasitenin artırılması için diğer iki üretim tesisi ile görüşmeler halen sürmektedir.
Sputnik V, toplamda 3 milyardan fazla nüfusa sahip 61 ülkede tescil edilmiştir. Sputnik V aşısı, 5 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında Rusya'da aşının her iki dozu ile aşılanmış olanlar arasında yapılan araştırmadan elde edilen koronavirüs enfeksiyon oranına ilişkin verilerin analizine göre yüzde 97.6 etkinlik göstermiştir.
Aşı, kanıtlanmış ve kapsamlı şekilde incelenmiş insan adenoviral vektörlerine dayanmaktadır ve aşılama sürecinde iki doz için iki farklı vektör kullanılmaktadır; böylece, her iki doz için de aynı uygulama mekanizmasını kullanan aşılardan daha uzun süre bağışıklık sağlamaktadır.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO’su Kirill Dmitriev, “Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlıyor. Birçok Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlara sunulmuş olacak
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