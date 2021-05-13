Sputnik V Yan Etkileri Belli Oldu: Prof. Dr. Balık Açıkladı!

Sputnik V yan etkileri açıklandı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Rusya tarafından geliştirilen aşıya ilişkin çok önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Balık tarafından yapılan açıklamaya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Sputnik V Yan Etkileri Neler?

Aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık ve şişlik

Baş ağrısı

Yorgunluk

Ülkemizde aşılama süreci uzun bir süredir devam ediyor. Şu anda Çin merkezli ilaç firması Sinovac tarafından geliştirilen CoronaVac aşısı ile BioNTech aşısı uygulanıyor. Kısa süre önce yaşanan gelişme sonucunda ülkemizde Sputnik V aşısının da uygulanmaya başlanacağı belli olmuştu.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Rusya tarafından geliştirilen aşıya ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. Sputnik V isimli aşının inaktif aşılara benzer yan etkilere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Balık, AA'ya yaptığı açıklamada, aşının BioNTech gibi mRNA aşılarına kıyasla biraz daha düşük yan etkilere sahip olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İsmail Balık, Sputnik V aşısı uygulanan kişilerde aşı yapılan cilt bölgesinde kızarıklık ve şişlik, baş ağrısı ve yorgunluk haricinde hiçbir yan etkinin görülmediğini açıkladı. Prof. Dr. Balık, Sputnik V'in tıpkı diğer aşılar gibi 2 doz şeklinde uygulandığını fakat diğer vektör aşılarından farklı olarak daha güçlü bir bağışıklık sağlamak için ikinci dozda farklı adenovirüsler kullanıldığını söyledi.

BioNTech ile Pfizer tarafından geliştirilen aşının eksi 70 derecede saklanması gerektiği için taşıma ve uygulama konusunda bazı problemler yaşanabildiğini belirten Prof. Dr. Balık, Sputnik V ile Sinovac aşılarının 2-8 derecede saklanabildiğini açıkladı.

Sputnik V aşısının ülkemizde üretilecek olmasına ilişkin önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Balık, "Rusların Sputnik aşısı Brezilya'da, Endonezya'da, Meksika ve Türkiye'de üretilecek. Genellikle firmalar dolum sözleşmesi yapıyor ancak Türkiye-Rusya arasında yapılan anlaşma, aşının dolum şeklinde, üretilmesi şeklinde değil" dedi ve şu şekilde devam etti: