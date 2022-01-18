Türk Oyun Şirketi Spyke Games, Milyonlarca Dolarlık Yatırım Aldı!

Yerli oyun şirketi Spyke Games, aldığı milyonlarca dolar tutarında tohum yatırımı ile gündeme geldi. Alınan yatırım ile birlikte ekibin büyütülmesi, Royal Riches oyununun tanıtımının yapılması ve yeni oyunlara odaklanılması hedefleniyor. Yatırıma dair tüm detaylar haberimizde.

Spyke Games 55 Milyon Dolarlık Tohum Yatırımı Aldı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Griffin Gaming Partners isimli girişim sermayesi şirketi, yerli oyun firmasına toplam 55 milyon dolarlık tohum yatırımı yaptı. Türk oyun firması, bu yatırım ile oyun sektöründeki etkinliğini arttırmayı amaçlıyor.

İstanbul merkezli şirket, geçtiğimiz yıl Griffin Gaming Partners'tan 5 milyon dolar tutarında tohum öncesi yatırım almıştı. Geliştirdiği mobil oyun ile başarı elde eden şirket, ABD merkezli firmadan 50 milyon dolarlık bir tohum yatırımı daha aldı.

Şirket, 55 milyon dolar yatırım ile Türkiye'nin en büyük tohum yatırımına ulaşmayı başardı. Küresel oyun yatırımına odaklanan girişim sermayesi firması Griffin Gaming Partners, Discord, WinZo, Wizard, SuperTeam Games gibi şirketlere de yatırım yapmıştı.

Yerli oyun firması, alınan yatırımı ekibi büyütmek, Royal Riches isimli oyunun tanıtımını yapmak ve yeni oyunlara odaklanmak için kullanmak istiyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Rina Onur Şirinoğlu, yatırıma ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Şirinoğlu, Venture Beat'e yaptığı açıklamada, Spyke'ı yalnızca bir oyun içeriği geliştiricisi olarak değil, aynı zamanda sosyal oyunlar oynanabilen bir sosyal platform olarak gördüklerini açıkladı. Royal Riches'ın güçlü bir devamlı kullanıcı sayısına ulaştığının altını çizen Şirinoğlu, yatırımla beraber şirketteki tüm departmanların ikiye katlanacağını ifade etti.

Griffin Gaming Partners Genel Müdürü Phil Sanderson da konuya dair önemli bir açıklama yaptı. Sanderson, iyi firmaların her yerde ve özellikle Türkiye'de büyümeyi sürdürdüğünü, Türkiye'nin gelişmekte olan girişimler için merkezi bir yer haline geldiğini belirtti.

Şirinoğlu'nun yüksek eğitimli ve deneyimli kişileri işe alma konusunda yetenekli olduğunu ifade eden Sanderson, ekibin milyar dolarlık ürünler ve oyunlar üretmeyi bildiğini söyledi.

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