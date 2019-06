Spyro Reignited Trilogy, Bu Sonbaharda PC ve Switch için de Gelecek

Spyro Reignited Trilogy bu neslin en sevimli oyunlarından bir tanesi. Orijinal PlayStation için çıkmış olan üçleme, Toys for Bob tarafından mevcut nesle taşınmıştı. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy gibi animasyon kalitesindeki görsellikle bizlere yıllar öncesinde yaşadığımız anıları yeniden yaşatan üçleme, halihazırda PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında mevcut ama bir süredir PC ve Switch için ne zaman geleceği merak edilir olmuştu.

Switch versiyonu esasen PlayStation 4 ve Xbox One versiyonları ile eş zamanlı olarak çıkacaktı ama yapılan karar değişikliği ile bu zamana kadar bekletildi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz ayın sonlarına doğru Tayvan menşeli sınıflandırma kuruluşunun Spyro Reignited Trilogy'yi sınıflandırmaya gittiğinden haberimiz olmuştu. Haliyle beklenen duyurunun yakın bir zamanda gerçekleştirileceğini tahmin ediyorduk.

Beklenen duyuru E3 2019 fuarında Nintendo Direct programı sırasında yapıldı. Activision ve Toys for Bob, tarafından yapılan açıklama ile Spyro Reignited Trilogy, Switch ve PC (Steam) için 3 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak.

İçeriğinde Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage! ve Spyro: Year of the Dragon oyunlarının bulunduğu üçlemede orijinallerine sadık kalınarak oluşturulmuş yüzden fazla bölüm bulunuyor. Tabii ki geliştirilmiş görsellik ile. Bununla birlikte Spyro, Hunter, Sheila, Agent 9 ve daha birçok karakteri yöneterek oynayabileceğiniz bütün mini oyunlar ve yan araştırma görevleri de yine Spyro Reignited Trilogy içeriğinde yer alıyor.

Duyuruya bağlı olarak PC için açıklanan sistem gereksinimleri ise şöyle;

Spyro Reignited Trilogy En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 (2 GB) | AMD Radeon HD 7850 (2 GB)

DirectX: Versiyon 9.0

Depolama Alanı: 40 GB

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Spyro Reignited Trilogy Önerilen Sistem Gereksinimleri