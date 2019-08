Spyro Reignited Trilogy'nin PC ve Switch'e Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Oyun dünyasının unutulmaz klasik serilerinden olan Spyro ile bu nesilde tekrardan buluşmuştuk. Spyro Reignited Trilogy adı altında bir araya gelen oyunlar, orijinaline sadık kalınarak yenilenmiş görsellik, yeniden yaratılan sinematik sahneler, yeniden bestelenen müzikler, mini oyunlar ve günümüze uygun hale getirilen kontrol sistemi ile bizlere farklı bir nostalji yaşatmıştı. Spyro Reignited Trilogy şimdi de 3 Eylül 2019 tarihinde de PC ve Switch için çıkmaya hazırlanıyor. Üçlemenin çıkışı öncesinde de Activision yeni bir fragman daha yayınladı.

Orijinal oyunları bildiğiniz gibi Insomniac Games stüdyosu geliştirmişti. Yenilenmiş versiyonlar ise Toys for Bob stüdyosundaki becerikli geliştiricilerin ellerinden çıktı.

1998 yılının Eylül ayında çıkmış olan Spyro the Dragon oyununda, ejderha krallığı boyunca ilerleyerek diğer ejderhaları Gnasty Gnorc tarafından yapılan bir büyüden kurtarmaya çalışan Spyro ve Sparx ikilisinin başlarından geçenler anlatılıyordu. Ertesi yıl çıkmış olan Spyro 2: Ripto's Rage! oyununda ise Spyro ve Sparx, ilk oyundan sonra bir tatile çıkmaya karar vermiş olsalar da girdikleri geçit onları Avalar topraklarına çıkartmıştı. Ripto isimli bir büyücünün toprakları istila etmesi ve kullandığı büyü ile ortalığı karıştırması neticesinde, iş bir kez daha Spyro ve Sparx ikilisine düşmüştü. Spyro üçlemesinin son oyunu olan Spyro: Year of the Dragon ise bu defa Forgotten Realms isimli bir bölgeyi kontrolü altında tutmaya çalışan Sorceress isimli bir zalimle cebelleşiyorduk. Sorceress bu konuda yalnız değildi. Öyle ki Bianca isimli bir de yardımcısı vardı. Bizler de yine Spyro ve Sparx olarak Sorceress ve Bianca ikilisini bertaraf etmeye çalışıyorduk.

Son olarak, üçlemeyi bilgisayarlarında oynayacak takipçilerimiz için sistem gereksinimlerini bir kez daha hatırlatalım:

Spyro Reignited Trilogy En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-2100 | AMD FX-6300

Bellek: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 (2 GB) | AMD Radeon HD 7850 (2 GB)

DirectX: DirectX Versiyon 9.0

Depolama: 40 GB

Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı

Spyro Reignited Trilogy Önerilen Sistem Gereksinimleri