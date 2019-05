Spyro Reignited Trilogy'nin PC Versiyonu Sınıflandırıldı

Beenox tarafından geliştirilen ve Activision tarafından da yayınlanan Spyro Reignited Trilogy, PC için de geliyor olabilir. Tayvan menşeli sınıflandırma kuruluşu, üçleme paketini PC için sınıflandırmaya gitmesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Eskilerin unutulmaz üçlemelerinden Spyro, yıllardan sonra mevcut nesilde geri dönmüştü. Görsellik, kontrol sistemi ve yeniden bestelenen müzikleriyle tam bir kabuk değişimi geçiren oyun, şu an Xbox One, Switch ve PlayStation 4 platformlarında mevcut ve eğer nostalji yapmayı seven bir oyuncuysanız kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz.

Bu üçleme şimdilik PC platformunda mevcut değil. Bu normal bir durum; çünkü hatırlayacağınız üzere yine Activision tarafından yayınlanmış olan Crash Bandicoot N. Sane Trilogy öncelikli olarak konsollar için satışa sunulmuş ve PC kullanıcılarıyla sonradan buluşmuştu. Spyro Reignited Trilogy de benzer bir şekilde bu platformda son olarak satışa sunulacak.

Bu bağlamda da bugün yeni bir gelişme yaşandı. Twitter kullanıcısı Nibel tarafından fark edilen bir detaya göre Tayvan menşeli sınıflandırma kuruluşu, Spyro Reignited Trilogy'nin PC versiyonu için bir sınıflandırma gerçekleştirdi.

According to the Taiwanese ratings board, Spyro Reignited Trilogy is headed to PC, ported by Iron Galaxy pic.twitter.com/smdJrZjRcR — Nibel (@Nibellion) 28 Mayıs 2019

Sınıflandırma için ayrılan sayfada kullanılan görselde dikkat çeken bir şey var ki, o da Beenox yerine Iron Galaxy Studios logosunun bulunuyor olması. Iron Galaxy Studios, Killer Instict ve Crash Bandicoot N. Sane Trilogy oyunlarını PC, The Elder Scrolls V: Skyrim oyununun Switch versiyonunun arkasındaki stüdyoydu. Şimdi de Spyro Reignited Trilogy için kolları sıvamış ve Crash Bandicoot N. Sane ve Killer Instict oyunlarının PC paltformunda son derece iyi bir performans ile çalıştığını düşünecek olursak, bir başka kaliteli uyarlama ile karşılaşacakmışız gibi görünüyor.

Şu an için sınıflandırma herhangi bir ek detay sunmuyor ama beklenen duyurunun E3 2019 fuarı sırasında geleceğini düşünüyoruz. Beklemedeyiz ve gelişmeler için takipte olacağız.