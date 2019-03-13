Spyro Reignited Trilogy Sonunda Altyazı Desteğine Kavuştu

Eğer Spyro Reignited Trilogy için altyazı desteğinin sunulmamış olması canınızı sıktıysa, bu artık sorun olmaktan çıktı. Yeni güncellemeyle üçleme paketindeki oyunları artık altyazılı olarak oynayabilirsiniz.

Geçtiğimiz senenin Nisan ayında duyurulmuş ve Kasım ayında da PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirmiş olan Spyro Reignited Trilogy, yıllar süren özlemin de etkisiyle oldukça büyük bir ilgiyle karşılanmıştı. Bizi çocukluğumuza geri götüren ama bunu geliştirilmiş görsellikle yapan üçleme, her ne kadar çok beğenilmiş olsa da fazlaca eleştirilmiş olan bir nokta vardı. Ara sinematiklerde altyazı yoktu. Bunun nedeni kendilerine sorulduğunda Activision, endüstride altyazılar için bir standart olmadığını söyleyerek durumu geçiştirmeye çalışmıştı ama verilen bu cevap tabii ki biz oyuncuların canını sıkmıştı.

Bu hadisenin üzerinden geçen zaman içerisinde ne Activision ne de Toys for Bob stüdyosundan yeni bir açıklamanın gelmemiş olması, umutların sönmesine neden oluyordu ki son yayınlanan güncelleme ile en nihayetinde altyazılar oyuna eklendi. Endüstrinin köstebeği olarak nitelendirilen Wario 64 tarafından da fark edilen detay ile PlayStation 4 için 1.03 ve Xbox One için de 1.02 versiyonu ile yayınlanmış olan yeni güncelleme ile altyazılar Spyro Reignited Trilogy için eklendi.

Options menüsüne giderek ilgili ayarı yapıp, sinematikleri altyazılı olarak izleyebilirsiniz. Aktif olarak konuşan karakter için üst bilgi, okunaklı olması için kısa çizgilerle yapılan ayrıştırma, karakterlerle daha kolay ilişkilendirilebilmesi için renklendirilmiş yazılar ile altyazılar daha kolay takip edilebilir olacak.

Güncellemenin diğer getirileri ise Motion Blur (Hareket Bulanıklığı) desteğini kapatıp açma seçeneği ve çeşitli hata çözümlemeleri oldu.