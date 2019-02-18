Square Enix Cephesindeki Parasite Eve Hareketliliği Sürüyor

Oyun dünyasının unutulmaz serilerinden olan Parasite Eve, gerçekten de geri dönüyor olabilir. Şimdilik resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Square Enix bir şeyler karıştırıyor. Japon yayıncı, geçtiğimiz hafta içinde Birleşik Krallık'ta yeni bir patent kaydı yaptırmış.

Geçtiğimiz kasım ayı içerisinde yaşanan enteresan bir gelişmeyle, oldukça uzun zamandır, ki sekiz senelik bir süreçten bahsediyoruz, uykuda olan Parasite Eve serisi ile ilgili yeni bir gelişme yaşanmıştı. Öyle ki, Tomb Raider, Deus Ex ve Final Fantasy gibi önemli serilerin haklarını elinde bulunduran Square Enix, Parasite Eve için Avrupa bölgesinde patent kaydı yaptırmıştı, ama gelin görün ki, herhangi bir detay bulunmuyordu. Bizler de olası bir Parasite Eve HD Collection duyurusunun geleceğini tahmin ederek beklemeye koyulmuştuk.

Ne yazık ki bu zamana kadar herhangi bir duyuru veya çıtlatma babında da olsa bir söylemle karşılaşmış değiliz. Bu noktada, yapılan her patent kaydının, yeni bir proje duyurusu anlamına gelmediğini de unutmamak lazım tabii ki. Yayıncılar, böyle hamleler ile ellerindeki serilerin haklarını korumaya devam etme amacında da olabiliyorlar. Parasite Eve de bunlardan bir tanesi olabilir. Ancak yakın bir zaman önce enteresan yeni bir gelişme daha yaşandı. Square Enix, bu defa da Birleşik Krallık için Intellectual Property Office üzerinden Parasite Eve adına yeni bir patent kaydı daha yaptırdı.

Şu anlık inceleme altında olan bu patent kaydı, on gün kadar önce, yani 7 Şubat 2019 tarihinde ve Class 9 ve Class 41 anlaşmalarınca yapılmış. Class 9 açıklamasında "Bilgisayar oyunu yazılımı; vidyo oyunu yazılımı; optik disk formunda ses kayıtları, manyetik diskler, müzik ve / veya hayali hikayeler içeren yarı iletken ROM'lar." yazılıyken, Class 41 açıklamasında ise "eğlence tesisleri; eğlence atari salonları; çevrimiçi bilgisayar oyunları sağlamak; çevrimiçi vidyo oyunları sağlamak." gibi detaylar yer alıyor.

Bu açıklamalara bakacak olursak, orijinal oyunun veya üçlemenin HD Remaster olarak, ek içerikle birlikte yeniden satışa sunulacağı söz konusu olabilir; ancak bu tabii ki yine de bir varsayım ve ne derece doğru olduğunu öğrenebilmek için de Square Enix cephesinin ağzındaki baklayı çıkartmasını beklememiz gerekecek.

1998 yılının Mart ayında PlayStation için satışa sunulmuş aksiyon tabanlı rol yapma oyunu ve hayatta kalma-korku türlerinin birbirine geçtiği bir yapıya sahipti. Hideaki Sena tarafından yazılmış olan aynı isimli roman için bir devam babında geliştirilmiş olan Parasite Eve, New York polis memuru Aya Brea'nın başından geçenleri devam ettiriyordu. 1997 yılında geçen konuya göre Aya Brea olarak, insan ırkını yok etmeyi planlayan Eve isimli bir kadını durdurmaya çalışıyorduk. Bilhassa Final Fantasy serisinden tanıdığımız Hironobu Sakaguchi tarafından üretilmiş ve yine bilhassa Final Fantasy serisinden tanıdığımız Takashi Tokita tarafından yönetilen Parasite Eve, gerçek zamanlı dövüş sistemi ile rol yapma elementlerinin aynı potada eritildiği bir oynanış sunuyordu. Ertesi sene çıkan Parasite Eve II ile yoluna devam eden seri, 2010 senesinde PlayStation Portable için çıkan The 3rd Birthday sonrasında ölüm sessizliğine gömülmüştü.