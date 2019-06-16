Square Enix de Kendi Ücretli Abonelik Servisini Açmayı Düşünüyor

Oyun dünyasında Microsoft ve Electronic Arts gibi büyük isimlerin kendilerine ait ücretli abonelik servisleri var. Microsoft Xbox Game Pass ve Electronic Arts da EA Access ve Origin Access (kendi içinde Basic ve Premier olmak üzere ikiye ayrılıyor) ile oldukça başarılı bir performans sergiliyor. E3 2019 fuarında da hatırlayacağınız üzere Ubisoft da Uplay+ ile bu trene bineceğini duyurmuştu. Görünen o ki ileride Square Enix de aynı yolun yolcusu olacak.

Japonya menşeli yayıncı, Xbox Game Pass de dahil olmak üzere çeşitli ücreti abonelik servislerinde boy göstermeye devam ediyor. Bu sayede de yayıncısı oldukları birbirinden kaliteli oyunlarını uygun fiyatlara aboneliğimiz devam ettiği sürece oynama fırsatı buluyoruz, ama bu durum artık kendilerine ait ücretli bir abonelik servisinin olmasını şirketin gündemine getirmiş.

E3 2019 haftası içinde GamesIndustry.biz sitesi Square Enix başkanı Yosuke Matsuda ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportaj sırasında, Matsuda "Şu zamanda her olasılığı düşünüyoruz." yorumunda bulundu ve devam etti. "Halihazırda Microsoft'un Game Pass'i için oyunlar sunuyoruz. Ama nihayetinde, düşündüğümüz gidişat kendimize ait bir kanalımızın olması."

Ne var ki şirketin ücretli abonelik servisini yakın bir zamanda göremeyeceğimizi düşünüyoruz; çünkü, bildiğiniz gibi öncesinde önemli bir hazırlığın ve birikimin yapılması gerekiyor ki hem içerik anlamında oluşacak beklentiyi karşılasın hem de sağlıklı bir işlevselliği olsun. "Ama aynı zamanda ciddi hazırlıklar ve yatırım gerektiriyor. Yalnızca kendi katalog yapımlarımızla iyi iş çıkartıp çıkartmayacağını da düşünmek zorundayız. Şu anda, söylediğim gibi, oyunlarımızı Microsoft'unki de dahil olmak üzere birden fazla abonelik servisinde sunuyoruz. Ama en nihayetinde kendi servisimizi kurabileceğimiz yeterli anlayışa sahip olduğumuz noktaya ulaşmamız gerektiğini düşünüyorum."