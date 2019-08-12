Square Enix GamesCom 2019'a İddialı Bir Şekilde Geliyor

GamesCom 2019 için geri sayım devam ederken, oyun dünyasının önde gelen isimleri de fuar sırasında katılımcılara neler sunacaklarını birer birer açıklıyorlar. Başlangıcı Microsoft yapmıştı. Sonrasında ise Ubisoft, Nintendo, THQ Nordic ve Sega birbiri ardına duyurular yapmışlardı. Şimdi ise bunu Square Enix devam ettiriyor. Japonya menşeli yayıncı, GamesCom 2019 fuarına hangi oyunlarla katılacağını açıkladı.

Square Enix GamesCom 2019 fuarına oldukça iddialı oyunlarla gelecek. Listenin başında da yeniden yapım Final Fantasy VII var. Köln şehrindeki fuara gelen ziyaretçiler, alana kurulmuş olacak yetmiş iki kadar istasyonda oyunu deneme fırsatı bulacaklar.

Yeniden yapım Final Fantasy VII dışında Final Fantasy XIV Online, Kingdom Hearts III, Marvel's Avengers ve Trials of Mana da yine GamesCom 2019 fuarındaki Square Enix standında oynanabilir halde ziyaretçileri bekleyecekler.

Japonya menşeli yayıncı DONTNOD Entertainment tarafından geliştirilen ve Sean ve Daniel Diaz kardeşlerin başlarından geçenlerin anlatıldığı Life is Strange 2 oyununun sıradaki bölümünün de fuar sırasında yeni bir fragman ile tanıtılacağını duyurdu. Faith adı altında yayınlanacak olan sıradaki bölüm için bildiğiniz gibi 22 Ağustos 2019 tarihi seçilmişti. Yani GamesCom 2019 fuarının ikinci gününde dördüncü bölüm satışa sunulmuş olacak. Şimdilik bölüm ile ilgili herhangi bir detay verilmiş değil ama önümüzde fazla bir zaman kalmadığı için yakın bir zamanda bir takım ipuçlarıyla karşılaşabiliriz.

Son olarak, Square Enix standında yeniden yapım Final Fantasy VII için satışa sunulacak olan ticari ürünlerin prototiplerinin sergilenecek olmasının yanı sıra, ziyaretçiler güncel masa oyunlarını da deneme fırsatı bulabilecekler.