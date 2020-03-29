Square Enix, Orijinal NieR'ı Mevcut Nesle Taşıyor

Aksiyon-Rol Yapma Oyunu NieR, mevcut nesle taşınıyor. Bugün gerçekleştirilen canlı yayın sırasında Square Enix, orijinal oyunun NieR Replicant ver.1.22474487139… adıyla PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One için de satışa sunulacağını duyurdu.

Geçtiğimiz nesilde PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulan NieR, Drakengard serisiyle bağlantılı yan senaryolu bir oyundu. İlk Drakengard'ın beşinci bitişini takip eden NieR, bin yıl sonrasındaki bir zamanda geçiyordu. Aynı isimli karakteri yönettiğimiz oyunda, kızımız Yonah'ın yakalandığı Black Scrawl hastalığı için bir tedavi bulmaya çalışıyorduk.

NieR Replicant ver.1.22474487139… ise aslına bakarsanız çok da yeni bir isim sayılmaz. Çünkü NieR, Japonya'da PlayStation 3 için NieR Replicant adıyla satışa sunulmuştu. Üretici Yusuke Saito da bağlamda mevcut nesle gelecek olan oyunun tam bir HD Remaster veya yeniden yapımdan ziyade versiyon yükseltmesi olacağını söylüyor.

Toylogic tarafından hazırlanacak olan NieR Replicant ver.1.22474487139… için NieR: Automata tasarımcısı Takahisa Taura da yardımda bulunuyor. Orijinal oyundan bir sürü içerik ve yeni müzikler ekleneceği söyleniyor. Tam olarak seslendirme yapılmasının yanı sıra seslendirmeler de yeniden kaydedilecekmiş. Ayrıca yeni versiyonda yeni bir bitiş de olabilirmiş. Ne var ki Üretici Yusuke Saito tam olarak karar vermiş değilmiş.

Şu an için bir çıkış tarihi verilmeyen NieR Replicant ver.1.22474487139… için yayınlanan duyuru fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.