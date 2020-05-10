Square Enix Eidos Anthology ile 54 Oyunu, % 95 İndirimle Alabilirsiniz

Square Enix, COVID-19 salgınının ciddi boyutlara ulaştığı zamanlardan bu zamana kadar evde kalıp da tehlikeden mümkün olabildiğince uzak durmamız için birçok fırsat ile karşımıza çıkmıştı. Yakın bir zaman önce de Steam üzerinden kaçırdığınızda üzüleceğiniz yeni bir fırsatı gündeme getirdi. Kıyamet kadar oyuna çok ucuz bir fiyata sahip olabilirsiniz.
Square Enix, 54 Oyununu %95 İndirimle Satıyor
Square Enix Eidos Anthology adı altında sunulan bu fırsat ile elli dört kadar oyun, %95 oranındaki bir indirim ile 76.39 TL karşılığında satın alınabiliyor. İçerik anlamında hem nostaljik hem de kısmen güncel diyebilirim. Mesela Kane and Lynch, Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain serilerinin yanı sıra Hitman GO, Lara Croft GO, Sleeping Dogs: Definitive Edition ve Life is Strange: Complete Season da içeriğe dahil edilmiş.
Paketin Steam sayfasına buradan erişim sağlayabilirsiniz. Sayfada belirtilene göre bu paketin satışlarından elde edilecek olan gelir, yardım kuruluşlarına bağışlanacak.
Square Enix Eidos Anthology içeriğindeki oyunlar şöyle:
1. Rise of the Tomb Raider
2. Just Cause 3
3. Deus Ex: Mankind Divided
4. Life is Strange: Complete Season
5. Sleeping Dogs: Definitive Edition
6. Tomb Raider (2013)
7. Tomb Raider I
8. Tomb Raider II
9. Tomb Raider III
10. Tomb Raider IV: The Last Revelation
11. Tomb Raider V Chronicles
12. Tomb Raider VI: The Angel of Darkness
13. Tomb Raider Legend
14. Tomb Raider Anniversary
15. Tomb Raider Underworld
16. Lara Croft and the Guardian of Light
17. Lara Croft and the Temple of Osiris
18. Just Cause
19. Just Cause 2
20. Kane and Lynch: Dead Men
21. Kane and Lynch 2: Dog Days
22. Deus Ex: Human Revolution - Director’s Cut
23. Deus Ex: Game of the Year Edition
24. Deus Ex: Invisible War
25. Deus Ex: The Fall
26. Thief
27. Thief: Deadly Shadows
28. Thief II: The Metal Age
29. Thief Gold
30. Battlestations: Pacific
31. Battlestations: Midway
32. Project Snowblind
33. Mini Ninjas
34. Order of War
35. Flora’s Fruit Farm
36. Supreme Commander 2
37. Conflict: Desert Storm
38. Conflict: Denied Ops
39. Legacy of Kain: Soul Reaver
40. Legacy of Kain: Soul Reaver 2
41. Legacy of Kain: Defiance
42. Blood Omen 2: Legacy of Kain
43. Dungeon Siege
44. Dungeon Siege II
45. Dungeon Siege III
46. Anachronox
47. Pandemonium
48. Deathtrap Dungeon
49. Daikatana
50. Omikron: The Nomad Soul
51. Goetia
52. Hitman GO: Definitive Edition
53. Lara Croft GO
54. The Turing Test
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