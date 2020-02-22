Square Enix, PAX East 2020 Planlarından Bahsetti

PAX East 2020 için bir haftadan az bir zaman kaldı ve katılımcılar da yavaş yavaş planlarını açıklamaya başladılar. Japonya menşeli yayıncı Square Enix, festival sırasında oyuncularla buluşturacağı oyunları açıkladı.

Boston Kongre ve Sergi Merkezi içinde gerçekleştirilecek olan PAX East 2020 için bu sene 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arası seçilmiş. Üç yüzden fazla geliştirici ve yayıncının dolduracağı etkinlik alanında birçok AAA ve bağımsız oyun oyuncular ile buluşacak. Bu oyunlardan üçü yani Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XIV Online ve Outriders Square Enix cephesinden geliyor. Ancak Final Fantasy XIV Online için istisnai bir durum olacak. Geliştirici ekip, Corona virüsü endişesi gerekçesiyle PAX East 2020 festivaline katılmayacak. Bunun yerine ofisten hem İngilizce hem de Japonca canlı yayın gerçekleştirecekler. Haliyle orijinal planların aksine 28 Şubat 2020 tarihindeki hayran buluşması ve 29 Şubat 2020 tarihindeki imza seansları ve fotoğraf etkinlikleri de ne yazık ki gerçekleşemeyecek.

Square Enix konu ile ilgili olarak "Bu zorlu karar virüsün potansiyel yayılmasını önlemek isteğine ve ekibimizin ve hayranlarımızın sağlığına ve güvenliğine öncelik tanıma isteğimize dayalı olarak alınmıştır." yorumunda bulundu.

Öte yandan Final Fantasy VII Remake festival alanında oynanabilir olarak katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca Tifa, Barret, Aerith, Jessie ve Biggs karakterlerinin seslendirmenleri oyuncular için şarkılar söyleyecekler. Katılımcılar diledikleri takdirde Hardy Daytona ile fotoğraf çektirebilmenin yanı sıra Cloud, Aerith, Tifa, Barret ve Red XIII karakterlerinin bulunduğu çift taraflı poster kazanma şansı elde edebilecekler.

Outriders tarafında ise 29 Şubat Şubat 2020 Cumartesi günü TSİ 20:30 sıralarında başlayacak olan panel sırasında Baş Yazar Joshua Rubin ve ekibin kilit üyeleri, oyunun evreninin yaratılışı üzerinde konuşacaklar. Ayrıca oyun hakkında yeni içerik ve bilgi paylaşılacak.