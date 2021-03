Square Enix Ücretsiz Oyunlar Dağıtıyor

Square Enix tarafından ücretsiz oyunlar dağıtılıyor. Sınırlı süreliğine sunulan bu fırsat ile iki Tomb Raider oyununu cebinizden tek kuruş çıkmadan elde edebilirsiniz! Peki ücretsiz oyunları Steam kütüphanenize nasıl ekleyeceksiniz? Detaylar haberimizde.

Oyuncular olarak bu ay oldukça şanslı olduğumuzu söylemek gerek. Dört bir yandan ücretsiz oyun yağıyor. Açılışı PlayStation 4 için Play At Home kapsamında verilen Ratchet & Clank ile yapmıştık. Sonrasında ise haftalık Epic Games Store ücretsiz oyunları, Ancestors Legacy Free Peasant Edition, Metro 2033 ve sınırlı bir süreliğine ücretsiz oynayabileceğiniz Crusader Kings III takip etmişti. Şimdi ise bir değil tam iki oyun birden ücretsiz olarak kütüphanenize eklenecek.

Square Enix'in Ücretsiz Oyun Fırsatını Kaçırmayın!

Yarın TSİ 20:00 sıralarında başlayacak olan bir Square Enix canlı yayını var. Bunun öncesinde Japonya menşeli yayıncı, oyunculara halihazırdaki iki Tomb Raider oyununu ücretsiz olarak sunma kararı almış: Lara Croft and the Guardian of Light ve Lara Croft and the Temple of Osiris.

Peki sınırlı süreliğine sunulan bu fırsat kapsamında, bahsi geçen oyunları nasıl kütüphanenize ekleyeceksiniz? Yapmanız gereken aslında oldukça basit diyebiliriz. Öncelikle buradan Square Enix Twitter hesabını takip etmeniz ve hemen aşağıdaki Twitter paylaşımının altına #SquareEnixPresents etiketiyle yorum yapmanız gerekiyor. Sonrasında ise her iki oyunun kodu size mesaj yoluyla iletilecek.

GET 2 FREE @TombRaider PC GAMES NOW



👉Follow us @SquareEnix

👉Reply to this Tweet with #SquareEnixPresents



Do the above, like magic, we'll send you a code for both games to your DM. That's it, go go go! pic.twitter.com/9DsdzhhWt5 — Square Enix (@SquareEnix) March 17, 2021

Lara Croft and the Guardian of Light

Seride izometrik kamera açısından ilk oyun olma özelliğini taşıyan Lara Croft and the Guardian of Light, araştırma, keşif, platform ve bulmaca çözme ögelerini karakter ilerlemesi ile bir araya getiren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Tercihen kooperatif olarak bir arkadaşınız ile oynayabildiğiniz oyunda, şeytani ruh Xolotl’u durdurmak ve Mirror of Smoke’u ele geçirmek için mücadele ediyorsunuz.

Lara Croft and the Temple of Osiris

Aynı Guardian of Light gibi izometrik kamera açısından oynanan Lara Croft and the Temple of Osiris, ister tek başınıza isterseniz de dört oyuncuya kadar kooperatif oynayabilme imkanı sunuyor. Temel oynanış yapısının korunduğu oyunda, şeytani tanrı Seth’i durdurmak ve insanlığı kölelikten kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişiyoruz. Bu mücadelemizde, rakip hazine avcısı Carter Bell ve tutsak tanrılar Isis ve Horus da bizlere yardımcı oluyorlar.

Son olarak, yarın TSİ 20:00 sıralarında başlayacak olan Square Enix canlı yayını kırk dakika kadar sürecek. Bu süreçte yeni Life is Strange ve Square Enix Montreal oyunları duyurulacakken, Outriders, Marvel's Avengers, Tomb Raider serisinin 25. yıl dönümü kutlamaları, Just Cause Mobil ve Balan Wonderworld karşımıza çıkacak.