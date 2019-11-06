Square Enix, Yeni Nesil için Bir Aksiyon Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Yeni nesil konsollar 2020 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak. Bir diğer deyişle, önümüzde hemen hemen bir senelik bir süreç var demektir. Hal böyle olunca, yayıncılar ve geliştiriciler mevcut neslin yanı sıra yeni nesil için de çalışmalar yürütüyorlar. Square Enix de yeni nesil için yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

Games Talk sitesi tarafından fark edilen ve Gematsu tarafından da tercüme edilen habere göre First Development Division yeni nesil konsollar için yepyeni bir fikri mülkiyet üzerinde çalışıyor. Konsollardan akıllı telefonlara kadar birçok platforma oyun geliştirmiş olan deneyimli geliştiricilerin bulunduğu First Development Division bünyesinde, Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts III, SaGa: Scarlet Grace, Romancing SaGa 3 (Remastered), Romancing SaGa Re:Universe ve daha birçok yapım bulunuyor.

Square Enix Japonya işe alım sitesinde yer alan detaya göre, Japonya menşeli yayıncı dünya genelindeki uluslararası üreticiler ekibiyle mevcut aksiyon oyunlarının ana yapı iskeletinin ötesine geçecek yeni nesil aksiyon oyunu deneyimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Bu arada, 2013 yılında geliştirme personelini yeniden yapılandırmış ve on bir farklı bölüme ayırmıştı. Ancak önümüzdeki sene ile bu yapılandırmada tekrardan bir değişiklik göreceğiz. Kaynak yönetimine daha fazla odaklanılabilmesi için belirtilen sayı dörde düşürülecek. Zaten yakın bir zaman önce Final Fantasy VII Remake oyununa daha fazla odaklanılacağı onaylanmıştı. PlayStation 4 için özel olarak geliştirilen oyun, bildiğiniz gibi birden fazla bölüm halinde satışa sunulacak ve Midgar bölümünün yer alacağı ilk bölüm için verilen tarih 3 Mart 2020.