Square Enix Yeni Oyunu Outriders'ı, E3 Fuarında Duyurulacak

Bildiğiniz gibi Square Enix, E3 2019 fuarına katılacak olan büyük isimlerden bir tanesi ve muhtemelen geçen sene olduğu gibi yine Twitch kanalı üzerinden bir canlı video gösterimi yapacak. Fuarın başlamasına daha birkaç gün var ama Square Enix de ufak ufak paylaşımlar yapmaya başladı. Japon menşeli yayıncının E3 2019 fuarında duyuracağı Outriders oyunu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Bahsi geçen Twitter hesabı 2017 yılının Haziran ayında oluşturulmuş ama ilk paylaşım geçtiğimiz Mayıs ayının başında yapılmış. Bugüne kadar yapılan her bir paylaşım, görev günlüğü şeklinde ve insanlığın son umudu ve kurtuluşu olacağı söylenen Enoch gezegenine doğru yola çıkmış olan Flores mekiğinin seyahati sırasındaki her bir aşamaya bağlı olarak yapılmış. Bir kısmı Captain Simon B. Archan ve bir kısmı da Flores tarafından otomatik olarak oluşturulmuş. Beraberinde Çavuş Major Maxwell'in askeri birliğinin olduğu Archan tarafından oluşturulan günlüklerde, dünyadaki durumun her ne ise felakete dönüşmeye başladığını öğreniyoruz. Ne var ki daha fazla detay bulunmuyor.

7 - 24 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki günlükler ise mekik tarafından otomatik olarak oluşturumuş ve bu günlüklerde hem mekiğin dış kısmında hasar olduğunu hem de dünya ile bağlantının koptuğunu öğreniyoruz. 25 Mayıs 2019 tarihindeki paylaşımda ise Captain Simon B. Archan görev günlüklerine kaldığı yerden devam ediyor. 29 Mayıs 2019 tarihinde yapılan sondan bir önceki paylaşıma bakacak olursak da Flores Enoch gezegeninin yörüngesine girmiş ve Archan, mekiğin sökülerek mürettebatın yeni evi haline getirileceğinden bahsediyor.

Şimdilik yapılan son paylaşım ise hemen aşağıdaki paylaşım.

Gördüğümüz karakter muhtemelen Captain Simon B. Archan ve kendisini kriyojenik uykusundan uyanırken görüyoruz. Kısa bir süre sonrasında ise ekranda 10 Haziran 2019 tarihi beliriyor ama aradaki zaman farkında dolayı bu tarih bizim için 11 Haziran 2019 Salı günü, TSİ 04:00 sıralarına denk geliyor. Bir diğer deyişle, Square Enix tarafından yayınlanacak olan Outriders projesi, E3 2019 furında en nihayetinde duyurulacak. Bakalım karşımıza nasıl bir proje var? Gelişmeler için takipteyiz.