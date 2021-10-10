Squid Game 2. sezon ne zaman çıkacak sorusu, dizinin Netflix'in kütüphanesine eklendiği ilk haftadan bu yana cevabı en çok merak edilen sorulardan bir tanesi oldu. Birkaç hafta önce dijital yayın platformunda yayımlanan dizi, dünyanın dört bir yanındaki izleyiciye çok kısa bir süre içinde ulaşmayı başardı.

Squid Game, o kadar çok izleyicinin beğenisini kazandı ki Netflix, Squid Game'in şimdiye kadarki en popüler dizilerden biri olacağını düşünüyor. Tabii ki bunun sebebini görmek o kadar da zor değil. Dünyanın şu an neler konuştuğuna bakılacak olduğunda dizinin seyirciler tarafından neden bu kadar sevildiği de anlaşılabiliyor.

Squid Game 2. Sezon Olacak mı?

Diziyi izleyip bir süre boyunca etkisinden çıkamayan seyirciler, dizinin ikinci sezonun olup olmayacağını ve eğer olacaksa dizinin ne zaman çıkacağını bilmek istiyor.

Öncelikle dizinin birinci sezonunun birkaç soru işareti ile bittiğinin altını çizmek gerekiyor. Bu soru işaretlerinden ilki, kendisinin de birkaç sene önce katılımcı olarak yer aldığı yarışmadan galip gelerek "Yönetici" olduğu Front Man'in başlangıç hikayesi ile ilgilidir.

İkinci soru hemen hemen her izleyici tarafından fark edilmiştir. Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun, bütün yaşananları geride bırakabilecek ve kızı ile Amerika'da buluşup yeni bir hayata başlayabilecekken geri dönme kararı alıyor. Gi-hun'ın amacı, yarışmanın arkasındakileri tek tek ifşa etmek ve insanları sadece para için birbirine düşüren sisteme son vermektir.

Bu iki soru, Squid Game 2. sezon çıkacak mı sorusunun cevabını veriyor olsa da elbette ki tek başına yeterli olmayabilir. Dizinin ikinci sezonunun geleceği henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da dizinin yaratıcısı Hwnag Dong-hyuk'un geçen günlerde kullandığı ifadeler, bu ihtimali güçlendiriyor.

Dong-hyuk, Sunday Times'a yaptığı açıklamada birinci sezonu yazarken ikinci sezonda olabilecekleri düşündüğünü, ikinci sezonda odaklanılacaklardan ilkinin Front Man'in hikayesi olabileceğini belirtti.

Squid Game 2. Sezon Çıkış Tarihi

Dizinin yaratıcısı, ikinci sezona sıcak bakıyor. Peki, Netflix ikinci sezon hakkında ne düşünüyor? Netflix, şu anda dünyanın en popüler dijital yayın platformudur ve rakipleri ile arasına mesafe koymak için her geçen gün bir adım daha atmayı amaçlıyor. Dünya çapında büyük bir beğeni toplayan bir dizinin ikinci sezonuna onay vermemesi bu nedenle mümkün görünmüyor.

Bu zamana kadar yapılmış resmi bir açıklama olmadığından elbette ki Squid Game 2. Sezon yayın tarihi de şimdilik bilinmiyor.