Squid Game 3. Sezon Olacak mı?

Squid Game 3. Sezon ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Peki, kısa içerisinde tüm dünyada çok popüler olan Kore dizisinin üçüncü sezonu yayımlanacak mı? Squid Game yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, merak edilen soruya dair bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz aylarda yayımlanan Squid Game isimli yapım, kısa süre içerisinde tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Aksiyon, gizem ve dram ögelerine sahip olan dizi, büyük bir başarının altına imza atmayı başardı.

İzleyiciler, dizinin ilk sezonunun yayımlanmasının ardından yeni sezonu beklemeye başladı. Hwang Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonu çıkmadan üçüncü sezona ilişkin önemli bir bilgi paylaştı. Yapılan açıklama, dizinin üçüncü sezonunun çıkıp çıkmayacağını gözler önüne serdi.

Squid Game 3. Sezon Çıkacak mı?

Güney Kore merkezli yayın kuruluşu KBS, Squid Game yaratıcısı Hwang Dong-hyuk ile internet üzerinden bir röportaj gerçekleştirdi. Dong-hyuk, röportaj esnasında ikinci ve üçüncü sezonlar için dijital yayın hizmeti Netflix ile görüştüğünü açıkladı.

Uzun bir süredir popüler dijital yayın platformunun Squid Game isimli yapıma yeni sezonlar için yatırım yapmak istediğine yönelik bazı söylentiler bulunuyor. Şirket, kısa süre içerisinde milyonlarca kişi tarafından izlenen ve uzun bir süre boyunca sosyal medyada konuşulan dizinin yeni sezonları için yatırım yapacaktır.

Squid Game Konusu Nedir?

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dizinin merkezinde katılımcıların büyük miktarda para kazanması için hayatlarını riske attığı çocuk oyunları yer alıyor. Güney Kore'nin yarışma programlarına olan tutkusundan ilham alan Squid Game, ödül için yarışan 456 kişi ile başladı.

Yarışmacılar, başlangıçta zararsız gibi görünen çocuk oyunları ile karşılaşsa da biraz zaman geçtikten sonra aslında oynadıklarının basit bir oyun olmadığını, insanların canına hayatına olabildiğini anlamaya başlıyor.

Dizide Gong Yoo'nun canlandırdığı yarışma görevlisi, Lee Jung-jae tarafından canlandırılan Seong Gi-hun'a 8 haneli bir telefon numarası veriyor. Seong Gi-hun, borçlarından ötürü hayatını sürdüremediğinden, annesine ve kızına bakamadığından ötürü teklifi kabul ediyor ve bunun ardından yarışmaya 456. yani sonuncu olarak katılım sağlıyor.

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